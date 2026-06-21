Euroleague: «Ο θρυλικός Ομπράντοβιτς επιστρέφει εκεί όπου έχτισε δυναστεία»
Ο Ζέλικο Ομπραντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τον ανακοινώνει.
Ο Μίδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι και πάλι στο αγαπημένο του τριφύλλι θέλοντας να το οδηγήσει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.
Με τους πράσινους ο Ζοτς έχει πανηγυρίσει 5 από τις 9 συνολικά Euroleague που έχει κατακτήσει στην καριέρα του. H Euroleague δεν γινόταν να μην αναφερθεί στην σπουδαία επιστροφή και έκανε ανάρτηση γράφοντας: «Ο θρυλικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκού, εκεί όπου έχτισε μία δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια».
Μάλιστα το συνδυάσε με ένα εντυπωσιακό εικαστικό!
HE IS BACK.— EuroLeague (@EuroLeague) June 21, 2026
⭐️ The legendary Željko Obradović returns to @Paobcgr, where he built a dynasty and lifted countless trophies. pic.twitter.com/8yr7FmfCBo
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