Δείτε την απάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στα Gazzetta Awards λίγους μήνες πριν.

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε φωτογραφία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο την επιστροφή του κορυφαίου προπονήτη στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια.

Πριν από λίγους μήνες, συγκεκριμένα στις 9 Φλεβάρη του 2026, ο Ζοτς είχε βρεθεί στα Gazzetta Awards όπου τιμήθηκε. Τότε είχε ερωτηθεί από τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στο Gazzetta, Γιώργο Κούβαρη για το αν θα επιστρέψει στους πάγκους το καλοκαίρι, αφού τότε ήταν ελεύθερος. «Ποιος ξέρει;», απάντησε ο Μίδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Και έφτασε η στιγμή σήμερα, στις 21 του Ιούνη που ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Σέρβο για τα επόμενα τρία χρόνια. Mια τεράστια επιστροφή για τους πράσινους, οι οποίοι θα έχουν το τομέμ τους στον πάγκο ξανά!

Δείτε το video του Gazzetta