Ομπράντοβιτς στα Gazzetta Awards 2025: «Διαμαντίδης, Αλβέρτης και Σλούκας με βοήθησαν να γίνω αυτός που είμαι»

Τα Gazzetta Awards by Novibet αποτελούν πλέον θεσμό στα αθλητικά δρώμενα της χώρας κλείνοντας αισίως 11 χρόνια «ζωής» με μια λαμπρή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής. Τα πρόσωπα που ξεχώρισαν έδωσαν δυναμικό «παρών» και παρέλαβαν τα βραβεία τους από επίσης εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπήκε στο «Hall of Fame» των Gazzetta Awards και έδειξε τη χαρά του για την εξέλιξη πρώην παικτών του που πλέον έχουν γίνει προπονητές σαν τον Σπανούλη, ενώ στάθηκε και στον Σλούκα.

«Ευχαριστώ και είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Τιμή μου που είμαι εδώ. Στη ζωή του προπονητή, είναι δύσκολη, αλλά το legacy με κάνει περήφανο. Απόψε έχω κοντά μου πρώην παίκτες μου να είναι προπονητές. Αυτό με κάνει πολύ περήφανο και πολύ χαρούμενο. Μερικοί άνθρωποι που είναι εδώ με βοήθησαν να γινώ αυτός που είμαι. Ευχαριστώ τους Διαμαντίδη και τους Αλβέρτη, τον Σλούκα. Ο Σλούκας ήταν floor general στο παρκέ», ανέφερε ο Μιδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ που παρέλαβε το βραβείο του από τον Κώστα Σλούκα.