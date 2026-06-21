Όπως αναφέρει το Sportklub, Δημήτρης Διαμαντίδης και Μάικ Μπατίστ θα είναι στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φυσικά κλέβει την παράσταση στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τις τελευταίες μέρες. Δημοσίευμα της σέρβικης ιστοσελίδας Telesport έκανε λόγο χθες για ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Σέρβο τεχνικό να επιστρέφει στον Παναθηναϊκό.

Τώρα έρχεται ένα άλλο σέρβικο Μέσο, το SportKlub να αναφέρει πως οι Μάικ Μπατίστ και Δημήτρης Διαμαντίδης θα επιστρέψουν στον Παναθηναϊκό και θα είναι στο πλάι του Ζοτς. Οι δύο τους παρέα με τον Ομπράντοβιτς μεγαλούργησαν στο τριφύλλι πανηγυρίζοντας 3 κούπες Euroleague.

Όπως αναφέρεται ο Μπατίστ θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Σέρβου, ενώ ο Δημήτρης Διαμαντίδης δεν θα είναι στο staff, αλλά θα έχει ευρύτερο ρόλο μέσα στην ομάδα. Το κείμενο στέκεται και στον προπονητή του Περιστερίου, Βασίλη Ξανθόπουλο.

Στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet», στις 18 Ιούνη, ο ρεπόρτερ του Gazzetta στα θέματα του Παναθηναϊκού, Γιώργος Κούβαρης, αναφέρθηκε εκτενώς στην επιστροφή του «Ζοτς» στο «τριφύλλι» αναλύοντας την κατάσταση και προσθέτοντας πως θα βγει λευκός καπνός.