Στις 2 Ιουνίου 2012 ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με την ήττα στο ΣΕΦ να κλείνει πικρά μια εποχή. Λίγες ώρες μετά, στο «Caravel», ήρθε το πραγματικό αντίο, μπροστά στον κόσμο που δεν ήθελε να τον αποχαιρετήσει.

Στις 2 Ιουνίου 2012, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς καθόταν για τελευταία φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, σε ένα βράδυ που από νωρίς έδειχνε πως δεν θα είχε την κατάληξη που άρμοζε σε μια τέτοια διαδρομή. Ο «Μίδας» του ευρωπαϊκού μπάσκετ αποχώρησε λίγο αργότερα από την ομάδα έπειτα από 13 χρόνια πορείας, 5 EuroLeague και συνολικά 23 τίτλων που σηματοδότησαν μια κυριαρχία που άλλαξε τον χάρτη του μπάσκετ στην Ευρώπη.



Το τελευταίο του παιχνίδι έμελλε να είναι ο πέμπτος τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό, σε μια σειρά που είχε ήδη πάρει φωτιά από το ιστορικό Final Four των «ερυθρόλευκων» στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ολυμπιακός του Ντούσαν Ίβκοβιτς μπήκε στο ΣΕΦ με την ψυχολογία στα ύψη και κατάφερε να λυγίσει τον Παναθηναϊκό με 82-76, κατακτώντας τον τίτλο με 3-2 για να βάλει τέλος σε μια από τις πιο έντονες σειρές τελικών.





Πρωταγωνιστής, όπως τόσο συχνά σε αυτές τις ιστορίες, ο. Με 24 πόντους και καθοριστικές ενέργειες στο δεύτερο ημίχρονο, «χτύπησε» την πρώην ομάδα του και υπέγραψε το πρωτάθλημα του, μετά από 15 ολόκληρα χρόνια αναμονής. Στην αντίπερα όχθη, ο Ομπράντοβιτς έβλεπε το τελευταίο του ματς στον πάγκο του Παναθηναϊκού να κλείνει με τρόπο σκληρό, σχεδόν βίαιο, για μια ομάδα που είχε μάθει να ζει μόνο για την κορυφή.Η αποχώρηση του «άρχοντα των δαχτυλιδιών», όμως, δεν είχε γίνει ακόμα γνωστή και μια αίσθηση αβεβαιότητας πλανιόταν πάνω από τον οργανισμό. Μόλις λίγες ημέρες πριν, οικαιείχαν αποχωρήσει από τη διοικητική καθημερινότητα της ΚΑΕ, αφήνοντας τα ηνία στονκαι δημιουργώντας νέα δεδομένα αναφορικά με την επόμενη μέρα της ομάδας.Παρά την απώλεια του πρωταθλήματος, το ίδιο βράδυ μετά την ολοκλήρωση του Game 5 και την ήττα η αποστολή του Παναθηναϊκού κατέλυσε στο ξενοδοχείο «Caravel» και εκεί βρέθηκαν περίπου 1.000 φίλοι της ομάδας αποθεώνοντας παίκτες και τεχνικό επιτελείο, ενώ ζητούσαν κυρίως ένα πράγμα: να ακούσουν από τον ίδιο τοντι θα συμβεί από εδώ και πέρα.Ο Σέρβος στον κόσμο, με τοννα μεταφράζει τις κουβέντες του. Οι ατάκες του έμειναν χαραγμένες στον κόσμο του Τριφυλλιού: «Ο Παναθηναϊκός είναι η ζωή μου… θα κάνω τα πάντα για να μείνω εδώ». Μια στιγμή που για πολλούς έμοιαζε με υπόσχεση παραμονής, αλλά λίγες ημέρες αργότερα μετατράπηκε σε οριστικό αντίο.





Εκείνο ήταν το βράδυ που ο «Μίδας» του ευρωπαϊκού μπάσκετ προπόνησε για τελευταία φορά τονσηματοδοτώντας το τέλος μίας εποχής. Μίας εποχής που όμως δεν ολοκλήρωσε τον κύκλο της όπως της αναλογούσε γι' αυτό και ο μεγάλος, επέστρεψε κρατώντας την υπόσχεσή του για να βάλει εκείνος τη δική του τελεία.