Παναθηναϊκός για Ομπράντοβιτς: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Παναθηναϊκός για Ομπράντοβιτς: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Παναθηναϊκός για Ομπράντοβιτς: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»
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Μετά την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήρθε η ανακοίνωση και από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός συνοδευόμενη από γνωστό τραγούδι.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε κι επίσημη μορφή στην ανακοίνωση της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η πολυπόθητη συμφωνία πήρε σάρκα και οστά και οι δύο πλευρές θα πορευτούν και πάλι μαζί με το τριφύλλι να συνοδεύει την ανάρτηση με τη φωτογραφία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και με το γνωστό τραγούδι «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», από Γιώργο Δημητριάδη και Μικρούς Ήρωες γράφοντας:

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται…»

 
@Photo credits: Χρήστος Ζωΐδης
     

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