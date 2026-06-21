Παναθηναϊκός για Ομπράντοβιτς: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε κι επίσημη μορφή στην ανακοίνωση της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα για τα επόμενα τρία χρόνια.
Η πολυπόθητη συμφωνία πήρε σάρκα και οστά και οι δύο πλευρές θα πορευτούν και πάλι μαζί με το τριφύλλι να συνοδεύει την ανάρτηση με τη φωτογραφία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και με το γνωστό τραγούδι «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», από Γιώργο Δημητριάδη και Μικρούς Ήρωες γράφοντας:
«Σαν να μην πέρασε μια μέρα Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται…»
«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026
Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.
Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT
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