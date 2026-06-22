Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα ξανασμίξει με τον Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό και το Gazzetta στέκεται στα όσα έζησαν παρέα στη Φενέρ.

Ο Ζέλικο Ομπραντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τον ανακοινώνει. Ο Μίδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι και πάλι στο τριφύλλι θέλοντας να το οδηγήσει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Σε αυτή την προσπάθεια θα έχει μαζί του και έναν παίκτη που ξέρει καλά και διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις από την εποχή που ήταν παρέα στη Φενέρ.

Ο Κώστας Σλούκας! Ο Ζοτς έχει δείξει σε πολλές περιπτώσεις την αδυναμία του στον Έλληνα γκαρντ, ενώ και ο Σλούκι Λουκ δεν σταματά να αποθεώνει τον Σέρβο σε κάθε ευκαιρία.

Ο αλληλοσεβασμός

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθέωσε τον Κώστα Σλούκα κι εξήγησε πως ο διεθνής γκαρντ είναι παίκτης - κλειδί για τη Φενέρμπαχτσε από την πρώτη μέρα του στην Κωνσταντινούπολη!

Η Φενέρ αντιμετώπισε την Εφές στον ημιτελικό στο παρελθόν και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε μιλήσει σε τουρκικό Μέσο όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στον Κώστα Σλούκα και το timeout όπου... ξέσπασε στους παίκτες του: «Τα timeouts είναι πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Μπορείς να αφυπνήσεις τους παίκτες σου σε ένα λεπτό και να τους πεις πως να βελτιωθούν σε άμυνα κι επίθεση. Μπορείς να δεις ανάλογες καταστάσεις σε κάθε παιχνίδι. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο Κώστας ξέρει πόσο πολύ τον εμπιστεύομαι! Είναι ένας παίκτης - κλειδί για εμάς από την πρώτη μέρα που ήλθε στη Φενέρμπαχτσε! Είναι ένας από τους ηγέτες αυτής της ομάδας, όλοι το ξέρουν. Είναι αρκετά έξυπνος για να καταλάβει τον τρόπο που του μιλάω. Ξέρει τις ιδέες και τη φιλοσοφία μου. Είναι ο προπονητής στο παρκέ».

Από την πλευρά του όταν ο Κώστας Σλούκας άφησε τη Φενέρ για να συνεχίσει στον Ολυμπιακό, έβγαλε το καπέλο στον Ζοτς. «Σ’ ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες αυτά τα πέντε χρόνια. Κάθε μέρα ήταν… σχολείο για μένα και ήσουν ο καλύτερος δάσκαλος που θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση του Κώστα Σλούκα στο Instagram.

Για την απόφασή του να φύγει από τον Ολυμπιακό για τη Φενέρ: «Μια κουβέντα με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ανθρώπινη, με έπεισε ότι η καλύτερη επιλογή είναι να πάω στη Φενέρ. Συζητήσαμε λίγο, τι σκέφτομαι εγώ και συμφωνήσαμε. Ο κόουτς είναι μία μεγάλη προσωπικότητα. Το πώς χειρίζεται ένας παίκτης την πίεση είναι προσωπικό. Εγώ έχω δημιουργικό άγχος. Άλλες φορές το καταφέρνω και άλλες όχι. Είναι σημαντικό να μένεις πιστός στο πλάνο του Ομπράντοβιτς».

H υπόκλιση στον Σλούκα στα Gazzetta Awards

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε στο «Hall of Fame» των Gazzetta Awards και έδειξε τη χαρά του για την εξέλιξη πρώην παικτών του που πλέον έχουν γίνει προπονητές σαν τον Σπανούλη, ενώ στάθηκε και στον Σλούκα.

«Πρώτα από όλα ευχαριστώ πολύ για το βραβείο, είναι τιμή μου το ότι είμαι εδώ. Στη ζωή των προπονητών και των παικτών, μάς αρέσει να μετράμε τίτλους και τρόπαια, φυσικά είναι σημαντικά. Η δική μου κληρονομιά όμως είναι κάτι το οποίο με κάνει πολύ υπερήφανο. Τώρα έχω δίπλα μου πρώην παίκτες μου που είναι τώρα προπονητές, σε όλη τη Euroleague έχω επτά πρών παίκτες δικούς μου που είναι τώρα προπονητές, οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που με κάνει περήφανο και χαρούμενο.

Εδώ βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι που με βοήθησαν να βρίσκομαι όπου είμαι τώρα. Ο κύριος Διαμαντίδης και ο κύριος Αλβέρτης, ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνατε για μένα. Ένας άλλος φυσικά είναι ο Κώστας. Ήταν πάντα προπονητής μέσα στο γήπεδο και αυτό συνεχίζει να κάνει τώρα»

Η Euroleague με τη Φενέρ θα τους μείνει αξέχαστη

Ομπράντοβιτς και Σλούκας συνυπήρξαν στη Φενέρ από το 2015 και έζησαν σπουδαίες στιγμές. Κορυφαία η κατάκτηση της Euroleague του 2017, όπου ο Έλληνας γκαρντ ήταν ένα από τα... κλειδιά της Φενέρ για την κατάκτηση της πρώτης Euroleague στην ιστορία του συλλόγου.

Παρέα κατέκτησαν και τρία σερί πρωταθλήματα από το 2016 μέχρι και το 2018. Πανηγύρισαν και 3 Κύπελλα Τουρκίας.

Η συνεργασία τους ήταν αξιομνημόνευτη και όπως αναφέραμε και παραπάνω υπάρχεια μια σχέση αλληλοσεβασμού μεταξύ τους. Τώρα οι δυο τους θα ξανασμίξουν στον Παναθηναϊκό, θέλοντας να συνεχίσουν να γράφουν ιστορία παρέα.

Ήταν ο καλύτερος δάσκαλος που θα μπορούσε να έχει ο Σλούκας, όπως είχε παραδεχθεί και ο ίδιος. Άλλωστε το παρελθόν έχει δείξει πως όταν συνεργάζονται, πανηγυρίζουν τίτλους στο τέλος της σεζόν.

Το ίδιο θέλουν να κάνουν και στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου δεν είχαν συνυπάρξει μέχρι σήμερα. Αλλά αυτό αλλάζει από φέτος!