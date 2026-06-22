Ομπράντοβιτς: Οι ατάκες στον Παναθηναϊκό που έμειναν στην ιστορία

Το Gazzetta επέλεξε τις κορυφαίες ατάκες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με αφορμή την επιστροφή του σπουδαίου Σέρβου στον πάγκο των πράσινων.

O Zέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε με καθε επισημότητα στον Παναθηναϊκό, θέλοντας να οδηγήσει τους πράσινους στην κορυφή της Euroleague. Ο Ζοτς είναι ένας Μίδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ και σίγουρα ένα τοτέμ για το τριφύλλι, με το οποίο έχει πανηγυρίσει 5 ευρωπαϊκούς τίτλους. Συνολικά ο Σέρβος head coach μετρά 9 κούπες Euroleague και το Gazzetta στέκεται σε 9 χαρακτηριστικές ατάκες της προηγούμενης θητείας του.

Η μπηχτή στον Ιωαννίδη

O Zoτς μετά από μια νίκη επί του Ολυμπιακού είχε πει για τον αντίπαλο προπονητή των Πειραιωτών, τότε Πίνι Γκέρσον: «Ο κύριος... δεν θυμάμαι το όνομα του».

«Εγώ είμαι ο προπονητής, εγώ αποφασίζω ποιος παίζει». είχε ξεκαθαρίσει από το ξεκίνημα στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, θέλοντας να δείξει πως βάζει την ομάδα πάνω από όλα.

Μια άλλη χαρακτηριστική ατάκα ήταν το «Δεν υπάρχει αύριο, υπάρχει μόνο το σήμερα». Ο Ομπράντοβιτς είχε ένα ξεκάθαρο πλάνο στο μυαλό του κι ήθελε να βλέπει το 100% από τους παίκτες του σε κάθε ματς και κάθε προπόνηση.

«Σας αγαπάω πάρα, , πάρα πολύ», είχε πει ο Ζοτς σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του, όταν βραβεύτηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τότε με δάκρυα στα μάτια είχε δείξει την αγάπη του στον κόσμο των πράσινων.

Ο Σέρβος μονομάχησε αρκετές φορές με τον Γιάννη Ιωαννίδη στα ελληνικά ντέρμπι και ειχε πετάξει το... καρφάκι του για τον αντίπαλο του. «Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση, αλλά χρειάζεται έναν προπονητή με νοοτροπία νικητή και ο Ιωαννίδης δεν είναι τέτοιος».

Το... βρακί του Ρέπεσα

«Μήπως τα αλλάζει τώρα γιατι βρώμισε το βρακί του από το φόβο; Ο φόβος προκαλεί παράξενα συναισθήματα. Μήπως προσπαθεί να μας πιάσει κορόιδο και θέλει να του πούμε: Ελάτε και κερδίστε;», είχε πει πριν το ματς με τη Ρόμα τον Νοέμβρη του 2026. Ο Ρέπεσα είχε αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός παίρνει σφυρίγματα από τους διαιτητές και ο Ζοτς τρελάθηκε.

Το 2009 Παναθηναϊκός νίκησε την Πρόκομ αλλά έμεινε στην ιστορία το ξέσπασμα του Ζοτς: «Ντρέπομαι για τον τρόπο που παίξαμε στην αρχή. Κάποιοι προσπάθησαν και κάποιοι ήταν εκτός κλίματος.

Κάποιοι παίκτες λειτουργούν όπως εγώ, κάποιοι άλλοι δεν αξίζουν να φορούν τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν μου αρκεί να μου λένε ότι έχω δίκιο. Δίκιο θα έχω να μην τον βάλω να παίξει ούτε ένα δευτερόλεπτο στο επόμενο ματς. Αυτό το ματς είναι για 50 πόντους, όχι για 22. Πώς θα πάει αυτός ο Παναθηναϊκός στο F4; Ούτε γι’ αστείο.

Φίλε, το όνομά μου είναι Ζέλικο Ομπράντοβιτς και δίπλα μου κάθεται ο Δημήτρης Ιτούδης. Θα κάνουμε τα πάντα για να βρούμε τη λύση. Είμαστε πολεμιστές και με στρατιώτες θα πάμε μέχρι τέλους».

Η αποθέωση σε Διαμαντίδη

«Έχω τον Διαμαντίδη. Δεν φοβάμαι κανέναν αντίπαλο», ανέφερε πριν τον ημιτελικό κόντρα στη Σιένα το 2011. «Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που έχω αυτόν τον τύπο δίπλα μου (Διαμαντίδης) στην ομάδα. Είναι ηγέτης, αρχηγός και ξέρει τι πρέπει να κάνει για να βρεθεί στον τελικό για μια ακόμη φορά».

Και κλείνουμε με την ατάκα προς τον Σταύρο Ελληνιάδη από την εποχή που ο Ελληνιάδης ήταν μάνατζερ στον Ολυμπιακό. «Τι τον νοιάζει, μήπως αυτός κερνάει το κρασί που πίνω;», είχε πει ο Ομπράντοβιτς, απαντώντας έτσι στον Ελληνιάδη.