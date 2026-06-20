Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε βίντεο στα social media αφιερωμένο στον Μοσυτάφα Φαλ, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα του Πειραιά, έπειτα από πέντε χρόνια.

Ο Μουσταφά Φαλ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, έπειτα από πέντε χρόνιας παρουσίας στην ομάδα, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να δημοσιεύει βίντεο αφιερωμένο στον Γάλλο.

Συγκεκριμένα φαίνονται μερικές από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που κέρδισε ο Φαλ με τον Ολυμπιακό, ενώ ξεχωρίζει είσοδος του Κώστα Παπανικολάου στη φιέστα του πρωταθλήματος του 2025, όταν μπήκε στο ΣΕΦ και κράταγε τη φανέλα του Γάλλου, λόγω του σοβαρού τραυματισμού που είχε υποστεί.

«Δεν υπάρχουν αντίο στο μονοπάτι μας. Είμαστε ευγνώμονες για όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί. Νιώθουμε ευλογημένοι που έχουμε γίνει μάρτυρες, ξανά και ξανά, του χαμόγελου που προσπαθείς πάντα να κρύψεις. Σου εύχομαι καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιό σου», έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Δείτε το βίντεο: