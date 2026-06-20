Ολυμπιακός για τον Φαλ: «Ευλογημένοι που γίναμε μάρτυρες, του χαμόγελου που προσπαθείς πάντα να κρύψεις»
Ο Μουσταφά Φαλ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, έπειτα από πέντε χρόνιας παρουσίας στην ομάδα, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να δημοσιεύει βίντεο αφιερωμένο στον Γάλλο.
Συγκεκριμένα φαίνονται μερικές από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που κέρδισε ο Φαλ με τον Ολυμπιακό, ενώ ξεχωρίζει είσοδος του Κώστα Παπανικολάου στη φιέστα του πρωταθλήματος του 2025, όταν μπήκε στο ΣΕΦ και κράταγε τη φανέλα του Γάλλου, λόγω του σοβαρού τραυματισμού που είχε υποστεί.
«Δεν υπάρχουν αντίο στο μονοπάτι μας. Είμαστε ευγνώμονες για όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί. Νιώθουμε ευλογημένοι που έχουμε γίνει μάρτυρες, ξανά και ξανά, του χαμόγελου που προσπαθείς πάντα να κρύψεις. Σου εύχομαι καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιό σου», έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Δείτε ΕπίσηςΛαρεντζάκης: Τα σενάρια για το μέλλον του
Δείτε το βίντεο:
There are no goodbyes on our path @moustaphafall15 .— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 20, 2026
We are grateful for all the moments we shared together. 🙏🏽
We feel blessed to have witnessed, time and time again, the smile you always try to hide. ☺️
Wishing you the very best of luck in your next chapter! ❤️… pic.twitter.com/7p939OSvVU
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.