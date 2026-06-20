Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, όμως το μέλλον του βρίσκεται στο προσκήνιο. Τα δεδομένα, οι ενδιαφερόμενοι και οι αποφάσεις που θα κρίνουν την επόμενη μέρα του διεθνούς γκαρντ.

Το όνομα του Γιαννούλη Λαρεντζάκη αναμένεται να βρεθεί στο προσκήνιο με το ενδιαφέρον γύρω από το μέλλον του να είναι έντονο με αρκετά σενάρια να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ένα είναι δεδομένο, ο διεθνής γκαρντ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό το οποίο και υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι δίνοντας τα χέρια με τους Πειραιώτες για συμφωνία 2+1 ετών. Τα δύο πρώτα χρόνια είναι κλειστά, ενώ το +1 αποτελεί οψιόν της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, στοιχείο που δίνει ξεκάθαρα τον έλεγχο της κατάστασης στον σύλλογο.

Ο Λαρεντζάκης έχει ήδη στο ενεργητικό του ακόμη έναν χρόνο συμβολαίου με απολαβές που φτάνουν τις 500.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έχει στην τροπαιοθήκη του: τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας, τέσσερα Κύπελλα, ένα Super Cup, ένα BCL, ένα Διηπειρωτικό και φυσικά την EuroLeague της φετινής σεζόν.

Βέβαια, η πραγματικότητα, ειδικά της σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε, διαφέρει από τα προηγούμενα χρόνια. Ο χρόνος συμμετοχής του περιορίστηκε αισθητά, κάτι που άνοιξε από μόνο του τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο του και το κατά πόσο αυτός μπορεί να επαναπροσδιοριστεί στο υπάρχον πλαίσιο με σενάρια για νέες προκλήσεις και πιο ενεργή παρουσία του στο παρκέ να κάνουν την εμφάνισή τους.

Τα δεδομένα με ελληνικό ενδιαφέρον

Από την ελληνική αγορά, ο Άρης εμφανίζεται ως μία από τις ομάδες που τον... παρακολουθούν, ειδικά υπό το πρίσμα της ανάγκης για ποιοτικούς Έλληνες με εμπειρία και σουτ, σε περίπτωση που η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν κινηθεί για Αμερικανό σε αυτή τη θέση. Ο Βασίλης Σπανούλης, με τον οποίο ο Λαρεντζάκης έχει συνυπάρξει τόσο ως συμπαίκτης, όσο και πλέον στην Εθνική ομάδα, φέρεται να εκτιμά ιδιαίτερα τον παίκτη, κάτι που προσθέτει ακόμη μία παράμετρο στο σενάριο.

Οι «κίτρινοι» τη σεζόν που ακολουθεί θέλουν να μπουν πολύ δυναμικά στη διεκδίκηση των στόχων κάτι που φαίνεται σαφές τόσο από πλευράς διοίκησης, όσο και από του προπονητή, αλλά και των μεταγραφών που θα επιδιώξουν για να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο με τους Έλληνες ποιοτικούς παίκτες να έχουν τεράστια σημασία στα ρόστερ.

Την ίδια στιγμή, και η ΑΕΚ θα μπορούσε να μπει στη διαδικασία απόκτησης του παίκτη (κάτι που κυκλοφορεί ευρέως στους κύκλους των μάνατζερ), ωστόσο, μια τέτοια υπόθεση δεν είναι απλό να καταλήξει και σε «γάμο», καθώς θα πρέπει να ξεπεραστούν αρκετοί ανασταλτικοί παράγοντες που δεν σχετίζονται με το οικονομικό κομμάτι.

Η ουσία είναι ότι ο Λαρεντζάκης είναι δεσμευμένος με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Το ερώτημα δεν αφορά τόσο το συμβόλαιο όσο τη συνολική κατεύθυνση, δηλαδή αν ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει σε έναν ρόλο που μπορεί να είναι πιο περιορισμένος ή αν θα θελήσει να αναζητήσει μια νέα συνθήκη, με περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερη επιρροή στο παρκέ. Κομβικό ρόλο σε αυτή την εξίσωση θα παίξει και ο σχεδιασμός της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη νέα σεζόν. Το πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ, ποιες θα είναι οι ανάγκες στα γκαρντ και πώς θα μοιραστούν οι ρόλοι, θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και τη «θέση» του Λαρεντζάκη μέσα στο project που ήδη έχει κινηθεί για ηχηρές μεταγραφές (Ζαν Μοντέρο, Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ).