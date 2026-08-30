Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο του φιλικό, στο οποίο αγωνίστηκαν οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Νίκος Πλώτας.

Το πρώτο του φιλικό έδωσε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν τον Προμηθέα και επικράτησαν με 77-63.

Σε αυτό το παιχνίδι, αγωνίστηκαν δύο από τα τέσσερα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο λόγος για τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Νίκο Πλώτα.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ήταν πολύ καλός στην οργάνωση του παιχνιδιού και πέτυχε 8 πόντους, ενώ από την άλλη ο Πλώτας, έδειξε καλά δείγματα και σκόραρε 7 πόντους.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει και τους Γιαν Μοντέρο και Εμπάι Εντιάι, ωστόσο απουσιάζουν λόγω των υποχρεώσεων με τις εθνικές τους ομάδες.