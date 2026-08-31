Ολυμπιακός - Προμηθέας 77-63: Τα highlights από το πρώτο φιλικό των «ερυθρολεύκων»
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Παρακολουθήστε τα highlights από το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στον Προμηθέα.
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του κόντρα στον Προμηθέα, επικρατώντας της ομάδας από την Πάτρα με 77 -63.
Το ματς είχε τρία δεκάλεπτα, με τον Πάπας να είναι ο κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού με 18 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν οι Γουόρντ (14) και Χολ (11).
Δείτε τα highlights:
@Photo credits: eurokinissi, ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
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