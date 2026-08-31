Παρακολουθήστε τα highlights από το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στον Προμηθέα.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του κόντρα στον Προμηθέα, επικρατώντας της ομάδας από την Πάτρα με 77 -63.

Το ματς είχε τρία δεκάλεπτα, με τον Πάπας να είναι ο κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού με 18 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν οι Γουόρντ (14) και Χολ (11).