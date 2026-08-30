Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Προμηθέα στο πρώτο του φιλικό και επικράτησε με 77-63.

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τη σκληρή δουλειά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Μετά από την κατάκτηση της EuroLeague και της Stoiximan GBL, οι βλέψεις των Πειραιωτών παραμένουν υψηλές. Την Κυριακή (30/08) η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδωσε το πρώτο της φιλικό.

Κόντρα στον Προμηθέα, ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με 10 παίκτες και κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 77-63. Με τα «ερυθρόλευκα» αγωνίστηκαν και οι Τζωρτζ Πάπας, Δημήτρης Κλωναράς και Μπράιαντ Ντάνστον που βοηθούν τους Πειραιώτες στο πρώτο διάστημα της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν.

Το ματς είχε τρία δεκάλεπτα, με τον Πάπας να είναι ο κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού με 18 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν οι Γουόρντ (14) και Χολ (11).

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 56-36, 77-63.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Πάπας 18, Μίλερ-ΜακΙντάιρ 8, Γουόρντ 14, Χολ 11, Ντάνστον 6, Τζόουνς 6, Πλώτας 7, Μπουρνελές 3, Κλωναράς 4, Παπαϊωάννου.