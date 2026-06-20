Η Αρμάνι Μιλάνο ολοκληρώνει τη συνεργασία της με τον Έτορε Μεσίνα στο τέλος Ιουνίου.

Η παρουσία του Έτορε Μεσίνα στην Αρμάνι Μιλάνο ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου, καθώς όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Ιταλία δεν σκοπεύουν οι δυο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους, σ' ένα καλοκαίρι που αναμένονται πολλές αλλαγές στο σύλλογο!

Έπειτα από την παραίτηση του από τη θέση του προπονητή τον περασμένο Νοέμβριο ο Μεσίνα διατήρησε τον τίτλο του προέδρου, ωστόσο το τελευταίο διάστημα είχε περιθωριοποιηθεί. Μάλιστα, οι Ιταλοί αναφέρουν πως το μέλλον του μπορεί να βρίσκεται πλέον στη Ρόμα του Πολ Ματιάσιτς, η οποία βλέπει προς το NBA Europe.

Με αυτό τον τρόπο ο Έτορε Μεσίνα ολοκληρώνει την επταετή παρουσία του στον σύλλογο του Μιλάνου όπου κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, τα τρία ως προπονητής, ενώ οδήγησε τον σύλλογο και σ’ ένα Final Four της Euroleague.

Ενισχυμένος στο σύλλογο βγαίνει ο Ντανιέλε Μπαέζι, του οποίου η ρήτρα ανανέωσης έχει ενεργοποιηθεί και θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Αρμάνι με μονοετές συμβόλαιο.

Οι προσθήκες του Άλεκ Πίτερς και του Ντέβον Χολ δείχνουν πως η ομάδα έχει πλάνο για να δημιουργήσει ένα σύνολο πολύ ποιοτικό, ώστε να κάνει ένα βήμα παραπάνω τη νέα σεζόν.

