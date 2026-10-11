Βίρτους Μπολόνια: Πέρασε από την έδρα Βενέτσια και έκανε το 3/3 στην Ιταλία
«Αψεγάδιαστη» στην Ιταλία παρέμεινε η Βίρτους Μπολόνια. Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού έφυγε με το διπλό από την έδρα της Βενέτσια (93-86), έκανε το 3/3 και συγκατοικεί στην κορυφή με τη Νάπολι. «Πρώτο βιολί» για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Τρεντ Φρέιζερ με 16 πόντους και 5 ασίστ.
Το ματς ήταν ντέρμπι στη μεγαλύτερη διάρκειά του, με πολλές εναλλαγές στο σκορ. Για τον σύλλογο της Μπολόνια, ξεχώρισε επίσης και ο Μάρκους Καρ, ο οποίος μέτρησε 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από πλευράς γηπεδούχων, σε εξαιρετική ημέρα ήταν ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Κάιλ Γουίλτζερ, που κατέγραψε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ από κοντά ήταν και ο Γουάτσον με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, η ομάδα της γειτονικής χώρας θα αντιμετωπίσει τις Παρί (εκτός έδρας) και Μπασκόνια (εντός έδρας).
Τα δεκάλεπτα: 29-20, 51-45, 72-69, 86-93
Τα ομαδικά στατιστικά:
|UMANA REYER VENEZIA (Coach: Spahija Neven)
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|F-C
|F-S
|2PM/A
|2P%
|3PM/A
|3P%
|FTM/A
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|BLK
|TO
|STL
|AST
|OER
|+/-
|PIR
|#0 Ky Bowman
|19
|15
|1
|2
|5/7
|71.4%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|1.3
|-13
|14
|#00 Amedeo Tessitori
|23
|8
|3
|1
|4/6
|66.7%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|0
|2
|0
|4
|0.8
|3
|10
|#1 Octavio Maretto
|7
|0
|0
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|#5 Giovanni De Nicolao
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#7 Leonardo Candi
|16
|3
|3
|3
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|-
|-5
|6
|#19 Louis Olinde
|16
|4
|3
|3
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|1
|2
|0
|0
|0.7
|-7
|5
|#22 Jordan Parks
|26
|5
|4
|1
|1/5
|20%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|3
|3
|6
|0
|3
|1
|1
|0.4
|-5
|-1
|#30 Glynn Watson
|31
|18
|4
|2
|3/4
|75%
|4/10
|40%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|3
|1.3
|-4
|16
|#32 Erick Green
|22
|13
|4
|1
|2/4
|50%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|1.2
|-1
|6
|#33 Kyle Wiltjer
|26
|20
|0
|5
|5/5
|100%
|2/5
|40%
|4/4
|100%
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|1
|1.5
|0
|26
|#40 Federico Fasolo
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#44 Sasha Grant
|14
|0
|3
|1
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|1
|0
|-6
|-3
|Ομάδα / Team
|-
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|3
|4
|-
|1
|0
|-
|-
|-
|3
|ΣΥΝΟΛΑ / TOTALS
|200
|86
|25
|19
|22/38
|57.9%
|12/32
|37.5%
|6/6
|100%
|10
|24
|34
|1
|12
|4
|15
|1.3
|0
|83
|VIRTUS COSTA BOLOGNA (Coach: Mumbru Alex)
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|F-C
|F-S
|2PM/A
|2P%
|3PM/A
|3P%
|FTM/A
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|BLK
|TO
|STL
|AST
|OER
|+/-
|PIR
|#1 Trent Frazier
|22
|16
|2
|5
|2/4
|50%
|2/6
|33.3%
|6/6
|100%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|1.2
|6
|19
|#2 Marcus Carr
|22
|13
|2
|3
|4/8
|50%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|0
|2
|2
|4
|0.9
|9
|14
|#7 Davide Casarin
|14
|2
|1
|0
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|0.5
|-3
|1
|#9 Kessler Edwards
|16
|9
|3
|0
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|1.5
|-1
|9
|#11 Tommaso Baldasso
|13
|10
|2
|3
|2/2
|100%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1.4
|8
|10
|#15 Marco Milazzo
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#21 Derrick Alston
|26
|8
|1
|5
|1/3
|33.3%
|0/5
|0%
|6/8
|75%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0.6
|-1
|4
|#23 Daniel Hackett
|18
|3
|3
|1
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|8
|2
|#24 Francesco Ferrari
|10
|5
|0
|0
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|1.7
|-10
|6
|#31 Aliou Diarra
|17
|8
|3
|1
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|5
|6
|11
|1
|0
|0
|0
|1.3
|9
|16
|#34 Bo Klintman
|21
|11
|1
|2
|3/4
|75%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|1
|1.8
|12
|16
|#35 Mouhamet Rassoul Diouf
|21
|8
|2
|4
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|2/3
|0%
|2
|3
|5
|0
|2
|1
|1
|0.9
|-2
|12
|Ομάδα / Team
|-
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|0
|1
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|1
|ΣΥΝΟΛΑ / TOTALS
|200
|93
|20
|24
|25/42
|59.5%
|8/23
|34.8%
|19/23
|82.6%
|10
|24
|34
|3
|7
|5
|15
|1.2
|0
|110
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