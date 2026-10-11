Η Βίρτους Μπολόνια πέρασε από την έδρα της Βενέτσια με 93-86, έκανε το 3/3 στο ιταλικό πρωτάθλημα και παραμένει στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας μαζί με τη Νάπολι.

«Αψεγάδιαστη» στην Ιταλία παρέμεινε η Βίρτους Μπολόνια. Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού έφυγε με το διπλό από την έδρα της Βενέτσια (93-86), έκανε το 3/3 και συγκατοικεί στην κορυφή με τη Νάπολι. «Πρώτο βιολί» για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Τρεντ Φρέιζερ με 16 πόντους και 5 ασίστ.

Το ματς ήταν ντέρμπι στη μεγαλύτερη διάρκειά του, με πολλές εναλλαγές στο σκορ. Για τον σύλλογο της Μπολόνια, ξεχώρισε επίσης και ο Μάρκους Καρ, ο οποίος μέτρησε 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από πλευράς γηπεδούχων, σε εξαιρετική ημέρα ήταν ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Κάιλ Γουίλτζερ, που κατέγραψε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ από κοντά ήταν και ο Γουάτσον με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, η ομάδα της γειτονικής χώρας θα αντιμετωπίσει τις Παρί (εκτός έδρας) και Μπασκόνια (εντός έδρας).

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 51-45, 72-69, 86-93

Τα ομαδικά στατιστικά: