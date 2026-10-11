Βίρτους Μπολόνια: Πέρασε από την έδρα Βενέτσια και έκανε το 3/3 στην Ιταλία

Γιώργος Σακελλάρης
Πού θα δείτε το Βίρτους–Παρί για την 33η αγωνιστική της EuroLeague

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Η Βίρτους Μπολόνια πέρασε από την έδρα της Βενέτσια με 93-86, έκανε το 3/3 στο ιταλικό πρωτάθλημα και παραμένει στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας μαζί με τη Νάπολι.

«Αψεγάδιαστη» στην Ιταλία παρέμεινε η Βίρτους Μπολόνια. Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού έφυγε με το διπλό από την έδρα της Βενέτσια (93-86), έκανε το 3/3 και συγκατοικεί στην κορυφή με τη Νάπολι. «Πρώτο βιολί» για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Τρεντ Φρέιζερ με 16 πόντους και 5 ασίστ.

Το ματς ήταν ντέρμπι στη μεγαλύτερη διάρκειά του, με πολλές εναλλαγές στο σκορ. Για τον σύλλογο της Μπολόνια, ξεχώρισε επίσης και ο Μάρκους Καρ, ο οποίος μέτρησε 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από πλευράς γηπεδούχων, σε εξαιρετική ημέρα ήταν ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Κάιλ Γουίλτζερ, που κατέγραψε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ από κοντά ήταν και ο Γουάτσον με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, η ομάδα της γειτονικής χώρας θα αντιμετωπίσει τις Παρί (εκτός έδρας) και Μπασκόνια (εντός έδρας).

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 51-45, 72-69, 86-93

 

Τα ομαδικά στατιστικά:

UMANA REYER VENEZIA (Coach: Spahija Neven)
ΠαίκτηςMINPTSF-CF-S2PM/A2P%3PM/A3P%FTM/AFT%OREBDREBREBBLKTOSTLASTOER+/-PIR
#0 Ky Bowman1915125/771.4%1/250%2/2100%01102021.3-1314
#00 Amedeo Tessitori238314/666.7%0/20%0/00%24602040.8310
#1 Octavio Maretto70000/10%0/00%0/00%0110001031
#5 Giovanni De Nicolao00000/00%0/00%0/00%0000000000
#7 Leonardo Candi163330/00%1/1100%0/00%0110011--56
#19 Louis Olinde164332/366.7%0/10%0/00%04412000.7-75
#22 Jordan Parks265411/520%1/425%0/00%33603110.4-5-1
#30 Glynn Watson3118423/475%4/1040%0/00%03300131.3-416
#32 Erick Green2213412/450%3/650%0/00%01101111.2-16
#33 Kyle Wiltjer2620055/5100%2/540%4/4100%22401011.5026
#40 Federico Fasolo00000/00%0/00%0/00%0000000000
#44 Sasha Grant140310/30%0/10%0/00%21300010-6-3
Ομάδα / Team-000------134-10---3
ΣΥΝΟΛΑ / TOTALS20086251922/3857.9%12/3237.5%6/6100%1024341124151.3083
VIRTUS COSTA BOLOGNA (Coach: Mumbru Alex)
ΠαίκτηςMINPTSF-CF-S2PM/A2P%3PM/A3P%FTM/AFT%OREBDREBREBBLKTOSTLASTOER+/-PIR
#1 Trent Frazier2216252/450%2/633.3%6/6100%00000151.2619
#2 Marcus Carr2213234/850%1/333.3%2/2100%02202240.9914
#7 Davide Casarin142101/333.3%0/10%0/00%11200010.5-31
#9 Kessler Edwards169303/475%1/250%0/00%05500001.5-19
#11 Tommaso Baldasso1310232/2100%2/450%0/00%01101011.4810
#15 Marco Milazzo00000/00%0/00%0/00%0000000000
#21 Derrick Alston268151/333.3%0/50%6/875%01111000.6-14
#23 Daniel Hackett183311/250%0/00%1/20%1120002182
#24 Francesco Ferrari105001/1100%1/1100%0/00%01101101.7-106
#31 Aliou Diarra178314/666.7%0/00%0/00%561110001.3916
#34 Bo Klintman2111123/475%1/1100%2/2100%03310011.81216
#35 Mouhamet Rassoul Diouf218243/560%0/00%2/30%23502110.9-212
Ομάδα / Team-000------101-00---1
ΣΥΝΟΛΑ / TOTALS20093202425/4259.5%8/2334.8%19/2382.6%102434375151.20110
     

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