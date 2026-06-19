Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλεξ Μουμπρού, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Έτοιμος να αναλάβει δράση με τη Βίρτους Μπολόνια είναι ο Άλεξ Μουμπρού. Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του και θα... οδηγήσει τον σύλλογο τη νέα αγωνιστή χρονιά.

Ο 46χρονος προπονητής βρίσκεται στον πάγκο της Γερμανίας από το 2024 και έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της χώρας, οδηγώντας την ομάδα στην κορυφή του EuroBasket 2025.

Πλέον είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει και με τη Βίρτους τόσο στο ιταλικό πρωτάθλημα, όσο και στη EuroLeague.