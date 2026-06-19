Βίρτους Μπολόνια: Ανακοίνωσε τον Άλεξ Μουμπρού
Έτοιμος να αναλάβει δράση με τη Βίρτους Μπολόνια είναι ο Άλεξ Μουμπρού. Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του και θα... οδηγήσει τον σύλλογο τη νέα αγωνιστή χρονιά.
Ο 46χρονος προπονητής βρίσκεται στον πάγκο της Γερμανίας από το 2024 και έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της χώρας, οδηγώντας την ομάδα στην κορυφή του EuroBasket 2025.
Πλέον είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει και με τη Βίρτους τόσο στο ιταλικό πρωτάθλημα, όσο και στη EuroLeague.
𝐀𝐋𝐄𝐗 𝐌𝐔𝐌𝐁𝐑𝐔́.— Virtus Bologna (@VirtusBo) June 19, 2026
A new chapter.
Welcome, Coach! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/vmbFJuy7O7
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