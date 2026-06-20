Οι φάσεις σταθμός στην καριέρα του Μάριους Γκριγκόνις στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο κύκλος του Μάριους Γκριγκόνις στον Παναθηναϊκό AKTOR ολοκληρώθηκε (2022-2026), όμως ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ αφήνει πίσω του εικόνες που δύσκολα θα ξεχαστούν από τον κόσμο του «τριφυλλιού».

Όταν αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, θεωρήθηκε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές της εποχής. Ένας παίκτης με παραστάσεις υψηλού επιπέδου, ηγέτης της Ζάλγκιρις (2020-2021) και βασικό στέλεχος της εθνικής Λιθουανίας (είχε 14 πόντους μέσο όρο και 41% στα τρίποντα στο Ευρωμπάσκετ), που ερχόταν στην Αθήνα για να αποτελέσει σημείο αναφοράς.

Η πρώτη του σεζόν, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν ήταν. Στην περίοδο του Ντέγιαν Ράντονιτς βρέθηκε πολλές φορές στο περιθώριο, με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και εικόνες που προκάλεσαν συζητήσεις, ειδικά επιστρέφοντας από τον τραυματισμό του στη μέση που τον κράτησε έναν μήνα εκτός δράσης. Η πιο χαρακτηριστική ήταν εκείνη με τον Μάριους Γκριγκόνις να κάνει ποδήλατο πίσω από τον πάγκο, την ώρα που ο Παναθηναϊκός AKTOR αναζητούσε λύσεις στο παρκέ. Μια εικόνα που έμοιαζε να συμβολίζει τη δύσκολη σχέση του με τον τότε προπονητή του.

Λίγους μήνες αργότερα, όμως, όλα είχαν αλλάξει. Και αν το ποδήλατο ήταν η εικόνα της αμφισβήτησης, το Μονακό έγινε ο τόπος της αναγέννησης. Στις 20 Δεκεμβρίου 2023, για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, ο Μάριους Γκριγκόνις ευστόχησε στο μεγάλο τρίποντο με τη λήξη της αναμέτρησης, δίνοντας στον Παναθηναϊκό AKTOR τη νίκη με 91-90 επί της Μονακό μέσα στο Πριγκιπάτο. Εκείνο το σουτ δεν πρόσθεσε απλώς μία ακόμη νίκη στο ενεργητικό των «πρασίνων».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανέβηκε στο 8-7 και βρέθηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας. Κυρίως, όμως, ήταν μία νίκη που άρχισε να αλλάζει το... τσιπάκι της ομάδας. Έδωσε αυτοπεποίθηση, επιβεβαίωσε ότι μπορούσε να κερδίσει παντού και αποτέλεσε μία από τις στιγμές που σημάδεψαν την ευρωπαϊκή αντεπίθεση των «πρασίνων».

Από εκείνο το βράδυ στο Μονακό, ο δρόμος άνοιξε και άρχισε να οδηγεί προς τον μεγάλο στόχο. Μέσα από δυσκολίες, ανατροπές και μεγάλες βραδιές, ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε στο Βερολίνο και κατέκτησε το 7ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

Ο Μάριους Γκριγκόνις δεν ήταν ο πρωταγωνιστής σε κάθε ματς. Ήταν όμως ένας από τους παίκτες που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην επιστροφή του συλλόγου στην κορυφή της Ευρώπης. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το καλύτερο κλείσιμο της ιστορίας του με τα «πράσινα». Από το ποδήλατο της αμφισβήτησης, στο τρίποντο-νίκης στο Μονακό και σε μία διαδρομή που κατέληξε στην κορυφή της Ευρώπης.



