Ο Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στα social media, αποχαιρέτησε τον Μάριους Γκριγκόνις τονίζοντας πως πάντα θα είναι μέλος της οικογένειας του «τριφυλλιού».

Στη Ζάλγκιρις θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάριους Γκριγκόνις. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στα social media, ευχαρίστησε τον Λιθουανό φόργουορντ και του ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον του.

Επίσης τόνισε πως πάντα θα είναι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά του μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Μάριους Γκριγκόνις, σε ευχαριστούμε για όλες τις μοναδικές στιγμές και τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί.

Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής και της καριέρας σου.

Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού.

Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος!»