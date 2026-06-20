Παναθηναϊκός για Γκριγκόνις: «Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος!»
Στη Ζάλγκιρις θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάριους Γκριγκόνις. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στα social media, ευχαρίστησε τον Λιθουανό φόργουορντ και του ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον του.
Επίσης τόνισε πως πάντα θα είναι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού.
Αναλυτικά του μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Μάριους Γκριγκόνις, σε ευχαριστούμε για όλες τις μοναδικές στιγμές και τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί.
Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής και της καριέρας σου.
Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού.
Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος!»
Marius Grigonis, thank you for all the long-lasting moments & memories we created together. 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 20, 2026
We wish you all the best in the next chapter of your life and career.
You will forever be a member of the Panathinaikos family.
Once a green, always a green! ☘️#paobcaktor pic.twitter.com/nz7Sls0pKr
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.