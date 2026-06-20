Ζάλγκιρις: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Γκριγκόνις
Η Ζάλγκιρις επισημοποίησε την επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις στην ομάδα, με τον Λιθουανό γκαρντ να γυρίζει στο Κάουνας ύστερα από πέντε χρόνια και να φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας με την οποία συνδέθηκε.
Ο 32χρονος αγωνίστηκε για τελευταία φορά στη Ζάλγκιρις το 2021, πριν ακολουθήσει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τη σεζόν 2021-22. Στη συνέχεια πέρασε τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό (2022-26) αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της πορείας των «πρασίνων» αυτά τα χρόνια κατακτώντας μία EuroLeague, ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα.
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