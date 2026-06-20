Η Φενέρμπαχτσε αλλάζει σελίδα με αποχωρήσεις, ανοιχτά μέτωπα και σημαντικές προσθήκες, με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους να κρατά τον κορμό, αλλά να προχωρά σε «λίφτινγκ» ενόψει της νέας σεζόν.

Η φετινή χρονιά της Φενέρμπαχτσε μπορεί να μην ολοκληρώθηκε με τον ίδιο ιδανικό τρόπο όπως πέρυσι, όμως η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη σεζόν το πρωτάθλημα Τουρκίας απέναντι στη μαχητική Μπεσίκτας και ετοιμάζεται για τον μεταγραφικό της σχεδιασμό.

Φυσικά, το κομμάτι «προπονητής» εμπνέει έτσι κι αλλιώς σιγουριά με τον επιτυχημένο Λιθουανό τεχνικό να έχει υπογράψει εδώ και καιρό την επέκταση του συμβολαίου του, ωστόσο η επόμενη μέρα του ρόστερ έχει πολλά... ερωτηματικά. Με τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις να ανήκουν στο παρελθόν, το τοπίο αναφορικά με το ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην Κωνσταντινούπολη αρχίζει να ξεκαθαρίζει πλήρως.

Οι αποχωρήσεις

Πέρα από τον Νάντο Ντε Κολό που πήρε τη μεγάλη απόφαση να ρίξει τους τίτλους τέλους στην πλούσια και γεμάτη επιτυχίες καριέρα του, αποσυρόμενος από την ενεργό δράση, ακολούθησαν άλλοι πέντε παίκτες της Φενέρ στην πόρτα της εξόδου.

Μετά από μια γεμάτη διετία, ο Ντέβον Χολ αποχαιρέτησε τη Φενέρ ως πρωταθλητής. Ο ίδιος δήλωσε στο «beIN Sports Turkiye»: «Ήταν μία όμορφη και πολύ μακρά σεζόν. Είχα δύο πολύ καλά χρόνια εδώ, αλλά η πορεία μου στη Φενέρμπαχτσε φτάνει στο τέλος της». Φέτος μέτρησε 8.3 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ σε 35 ματς της EuroLeague και επόμενος σταθμός του αναμένεται να είναι η Αρμάνι Μιλάνο.

Έπειτα, ο Κεμ Μπιρτς έκλεισε επίσης τη δική του διετία στην ομάδα, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις, ωστόσο έχει ήδη έρθει σε συμφωνία για να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη στη νέα εποχή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. «Την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι στην Τουρκία. Πάντα ένιωθα περήφανος που ήμουν μέρος της Φενέρ», ανέφερε ο Καναδός σέντερ.

Εκτός των πλάνων της ομάδας για την επόμενη σεζόν βρίσκονται επίσης οι Άρτουρς Ζάγκαρς, Μπράντον Μπόστον , Αρμάντο Μπέικοτ και Ζίλσον Μπάνγκο που ολοκλήρωσαν ουσιαστικά την παρουσία τους στη Φενέρ.

Τα δύο ερωτηματικά

Το status δύο παικτών παραμένει αυτή τη στιγμή αβέβαιο, με το μέλλον τους να κρέμεται από μια κλωστή δεδομένων και των πολλών αλλαγών στη μεταγραφική σκηνή φέτος. Πρώτα ο Μπόνζι Κόλσον που έχει option για ακόμα έναν χρόνο και έπειτα ο Μετεκάν Μπιρσέν του οποίου το συμβόλαιο λήγει δεν είανι ακόμα σίγουρο αν θα θελήσει να τους αξιοποιήσει ο τουρκικός σύλλογος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», με τη Φενέρ να αξιολογεί τον ρόλο τους στο νέο rotation.

Σε αυτά τα... ερωτηματικά, ένα μικρότερο μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα από το όνομα του Κρις Σίλβα ο οποίος έχει Option για την επόμενη σεζόν.

Οι σταθερές και οι «κλεισμένοι»

Παρά τις μαζικές αποχωρήσεις, ο κορμός δεν διαλύεται πλήρως. Ο Γουέιντ Μπάλντγουιν παραμένει σημείο αναφοράς, με συμβόλαιο έως το 2026 με option για ακόμα έναν χρόνο που αναμένεται να ανανεώσει όπως και ο Νικολό Μέλι,παραμένοντας σημεία αναφοράς της ομάδας, ενώ σημαντικές σταθερές αποτελούν οι Τάλεν Χόρτον-Τάκερ (έως το 2027), Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (έως το 2028) και Μίκαελ Γιάντουνεν (έως το 2027), που συνεχίζουν στο πλάνο της ομάδας, όπως και ο Ονουράλπ Μπιτίμ. Τέλος, ο Μελίχ Μαχμούτογλου, αν και το συμβόλαιό του έληγε, ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση και υπέγραψε νέο συμβόλαιο.

Η Φενέρμπαχτσε δεν χάνει χρόνο και έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές διορθωτικές κινήσεις στην περιφέρεια, «κλείνοντας» δύο ποιοτικούς παίκτες για την επόμενη μέρα. Αρχικά, ο Τρεντ Φόρεστ αφήνει την Μπασκόνια μετά από δύο σεζόν και μετακομίζει στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Τη φετινή σεζόν στην EuroLeague εντυπωσίασε με 10,9 πόντους, 4,4 ασίστ, 2,8 ριμπάουντ και 14,5 PIR ανά αγώνα. Παράλληλα, συμφωνία επετεύχθη και με τον Ίγκνας Σαργιούνας, ο οποίος έρχεται από τη Ρίτας Βίλνιους. Στο φετινό Basketball Champions League που κατέκτησε και το τρόπαιο κόντρα στην ΑΕΚ στον τελικό της διοργάνωσης, είχε εξαιρετική παρουσία με 12,1 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Οι στόχοι βέβαια, της ομάδας του Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν σταματούν εδώ, καθώς ψηλά στη λίστα βρίσκεται και ο Τρεϊ Λάιλς, μια περίπτωση που θα έδινε άλλη διάσταση στη ρακέτα και στο spacing της ομάδας. Τόσο η τουρκική ομάδα, όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ τον έχουν στα ραντάρ τους πολιορκώντας τον ειδικά μετά τη μεγάλη εμφάνισή του στον τελικό του Final Four της Αθήνας.