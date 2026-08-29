Φενέρμπαχτσε: Ήττα στο πρώτο της φιλικό

Φενέρμπαχτσε: Ήττα στο πρώτο της φιλικό

Φενέρμπαχτσε: Ήττα στο πρώτο της φιλικό
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Η Φενέρμπαχτσε αντιμετώπισε τη Μανίσα στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι και γνώρισε την ήττα με 82-70.

Η δουλειά έχει ξεκινήσει για τη Φενέρμπαχτσε, ενόψει της νέας απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, έδωσε το Σάββατο (29/08) το πρώτο της φιλικό, όπου αντιμετώπισε τη Μανίσα.

Η Φενέρ δεν κατάφερε να δείξει πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα με 82-70, σε ένα ματς που η Μανίσα είχε τον έλεγχο από το πρώτο δεκάλεπτο. Για τα «καναρίνια» ξεχώρισαν οι Τζόνι Γιούζανγκ (13 πόντους και 1 ριμπάουντ), Σαβόν Σιλντς (10 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Ίγκνας Σαργκιούνας (10 πόντοι, 4 ασίστ) και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ (9 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους, θα παίξει την άλλη βδομάδα (4-6/09) στο Ηράκλειο της Κρήτης στο ίδιο τουρνουά με τον Ολυμπιακό.

@Photo credits: X (Twitter)
     

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