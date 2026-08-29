Σαργκιούνας: «Η Φενέρμπαχτσε μπορεί να πάει ξανά στο Final Four»

Ο Ίγκνας Σαργκιούνας μίλησε για τη μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε, αλλά και τους στόχους που έχει με την ομάδα.

Η Φενέρμπαχτσε έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της ενόψει της νέα σεζόν, με τους στόχους να είναι υψηλοί. Ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, είναι ο Ίγκνας Σαργκιούνας, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Ρίτας.

Ο Λιθουανός γκαρντ, μίλησε για τη μεταγραφή του στην τουρκική ομάδα, τη συζήτηση που έκανε με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους, αλλά και τους στόχους που έχει.

Όσα είπε ο Σαργκιούνας

«Μίλησα με τον Σάρας, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Μου εξήγησε την κατάσταση και μιλήσαμε για τον σύλλογο. Μου είπε τι είδους μπάσκετ θέλει να παίζει η ομάδα του. Μου έδωσε κάποιες πληροφορίες και μου έδωσε χρόνο για να πάρω την απόφασή μου. Μετά από λίγο επέλεξα τη Φενέρμπαχτσε. Είναι πολύ όμορφο που βρίσκομαι εδώ τώρα».

Ο Λιθουανός γκαρντ αναφέρθηκε και στη γνωριμία του με τον προπονητή της Φενέρμπαχτσε,, από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, όταν αγωνιζόταν στην ακαδημία της Ζαλγκίρις:

«Τότε ήμουν πολύ νεότερος, ίσως περίπου 17 ετών. Έπαιζα στην ομάδα νέων της Ζαλγκίρις. Κάποιοι από εμάς συμμετείχαμε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας και για εμάς ήταν μια πολύ καλή εμπειρία να παίζουμε και να προπονούμαστε με παίκτες της EuroLeague. Και φυσικά να το κάνουμε αυτό με τον Saras. Επομένως τον γνώριζα λίγο, αλλά έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια. Έχει περάσει πολύς καιρός».

Σχετικά με τον ρόλο του σε κρίσιμες στιγμές των αγώνων, ανέφερε:

«Ήταν μια καλή ευκαιρία να αγωνίζομαι εκεί (Ρίτας) και να αναλάβω μεγαλύτερες ευθύνες όσον αφορά το σκοράρισμα, τα σουτ και τη λήψη αποφάσεων για την ομάδα. Αυτό ήταν καλό για μένα. Ένιωθα την εμπιστοσύνη και την πίστη στον εαυτό μου από τους συμπαίκτες και τους προπονητές μου. Σε τέτοιες μεγάλες στιγμές ένιωθα ότι μπορούσα να τα καταφέρω και ότι με εμπιστεύονταν, κάτι που φυσικά λειτούργησε. Από τότε είμαι πάντα έτοιμος για τα πάντα.

Με την εμπειρία που αποκτώ κάθε χρόνο, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο, έμαθα να διαχειρίζομαι καλύτερα τις καταστάσεις. Επίσης, όσο περισσότερες ευθύνες αναλαμβάνεις, τόσο περισσότερη πίεση και ευθύνη προστίθεται όσο η ομάδα γίνεται καλύτερη. Φυσικά, όλα αυτά ήταν μια καλή και διδακτική εμπειρία».

Αναφερόμενος στην ποιότητα και το βάθος του φετινού ρόστερ της Φενέρμπαχτσε, είπε:

«Πρώτα απ' όλα, πρόκειται για μια ομάδα με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Δεν έχω ξαναβρεθεί σε μια τέτοια ομάδα. Είναι ευλογία να μπορείς να μαθαίνεις κάτι από κάθε παίκτη. Έχουν εμπειρία, ικανότητες και τίτλους. Αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι. Μέρα με τη μέρα θα προσαρμόζομαι όλο και περισσότερο και θα βλέπω τι πρέπει να γίνεται μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να καταβάλλεις προσπάθεια και να παίρνεις καλές αποφάσεις.

Νομίζω ότι είμαι ένας παίκτης που δίνει μεγάλη προσπάθεια. Μπορώ να προσφέρω προσπάθεια τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Μου αρέσει να βρίσκομαι μέσα στο μομέντουμ και να το δημιουργώ. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα μέσα από τα παιχνίδια όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Υπάρχουν πράγματα που δεν φαίνονται στη στατιστική. Όπως, για παράδειγμα, να στηρίζεις τους συμπαίκτες σου. Όλοι μπορούμε να κάνουμε αυτά τα απαραίτητα πράγματα προκειμένου να βοηθήσουμε την ομάδα».

Όταν ρωτήθηκε για την πρόβλεψή του σχετικά με τις ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four, απάντησε:

«Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να το πούμε. Δεν θα αναφέρω καμία ομάδα. Αν κοιτάξεις την ιστορία της Φενέρμπαχτσε, τον προπονητή, το σύστημα και τους παίκτες — ξέρεις ότι έχουν αλλάξει αρκετοί παίκτες — υπάρχουν πολλοί νέοι και καλοί παίκτες και πιστεύω ότι η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται και φέτος σε καλή θέση για να προκριθεί στο Final Four. Δεν θα αναφέρω καμία ομάδα, αλλά βλέπω τις μεταγραφές και ναι, κάποιες ομάδες δείχνουν δυνατές. Όπως ανέφερες, και η Ζαλγκίρις απέκτησε καλούς παίκτες. Θα έχει ενδιαφέρον».