Παρελθόν αποτελεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ, ο οποίος εκτελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή του τμήματος μπάσκετ.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» έλαβε τέλος και ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ αποτέλεσε παρελθόν από τους Μαδριλένους.

Η Ρεάλ ανακοίνωσε ότι «Τσάτσο» γνωστοποίησε στον σύλλογο την απόφασή του να ολοκληρώσει τη θητεία του ως αθλητικός διευθυντής του τμήματος μπάσκετ.

Και συνέχισε: «Η Ρεάλ Μαδρίτης τον ευχαριστεί για το έργο, τη δέσμευση και την αφοσίωσή του καθ' όλο αυτό το διάστημα στην ηγεσία του τμήματος, και του εκφράζει την αμέριστη αγάπη και την αναγνώρισή της. Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες θρυλικές μορφές του συλλόγου μας αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς και πρότυπο των αξιών που πρεσβεύει το σωματείο μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του και εύχεται στον Σέρχιο Ροντρίγκεθ και την οικογένειά του κάθε επιτυχία σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής του.»