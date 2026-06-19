Ρεάλ Μαδρίτης: Ολικό λίφτινγκ, τελειώνουν 4 παίκτες!
Κυκεώνας εξελίξεων στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης το τελευταίο διάστημα, με την «βασίλισσα» να επιχειρεί ολικό λίφτινγκ ενόψει της νέας σεζόν. Τόσο σε αγωνιστικό, όσο και σε διοικητικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα παραιτήθηκαν οι Σέρχιο Ροντρίγκεθ και Μαρτίνας Πότσιους, ενώ στην πόρτα της εξόδου όσον αφορά το «front office» της ομάδας είναι και ο Φελίπε Ρέγιες. Και να 'ταν μόνο αυτοί; Ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα πρέπει να «χτενίσει» καλά την αγορά καθώς 4+1 παίκτες δεν υπολογίζονται για τη νέα αγωνιστική χρονιά.
Από πλευράς παικτών δεν υπολογίζονται οι Τρέι Λάιλς, Αλεξ Λεν, Ντάβιντ Κρέιμερ και Τσούμα Οκέκε, κάτι που αλλάζει ολοκληρωτικά και το προφίλ της Ρεάλ. Φυσικά δεν υπολογίζεται ούτε ο Ουσμάν Γκαρούμπα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στον ημιτελικό του Final Four και θα χάσει τη σεζόν 2026-27.
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