Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Τανούλη.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Τανούλη ο οποίος άνηκε στους «ερυθρόλευκους» και είχε δοθεί ως δανεικός πρώτα στο Μαρούσι τη σεζόν 2024-25 κι έπειτα στον Άρη τη σεζόν 2025-26.

Ο 23χρονος σέντερ στο ξεκίνημα της σεζόν που ολοκληρώθηκε, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου με αποτέλεσμα να χάνει όλη τη χρονιά. Πλέον ο Τανούλης αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Τανούλη και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».