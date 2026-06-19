Ολυμπιακός: Τέλος ο Τανούλης
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Τανούλη ο οποίος άνηκε στους «ερυθρόλευκους» και είχε δοθεί ως δανεικός πρώτα στο Μαρούσι τη σεζόν 2024-25 κι έπειτα στον Άρη τη σεζόν 2025-26.
Ο 23χρονος σέντερ στο ξεκίνημα της σεζόν που ολοκληρώθηκε, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου με αποτέλεσμα να χάνει όλη τη χρονιά. Πλέον ο Τανούλης αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Η ανακοίνωση
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Τανούλη και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Τανούλη και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.https://t.co/hVj8rSaVfZ#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 19, 2026
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