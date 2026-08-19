Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η ανάρτησή του για τον Γουόκαπ
Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε το δικό του σχόλιο για τις τεταμένες σχέσεις του Τόμας Γουόκαπ με τον Ολυμπιακό! Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instragram δημοσίευσε μια παλαιότερη δήλωση του γκαρντ των Πειραιωτών: «Είμαστε όλοι μια οικογένεια, όλοι είναι δίπλα μου».
Εν συνεχεία, σχολίασε από τη δική του οπτική γωνία το «φλέγον ζήτημα», γράφοντας: «Είπες την απαγορευμένη λέξη».
Δείτε την ανάρτηση:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.