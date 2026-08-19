Οι Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ πρωταγωνιστούν στο promo video του Ολυμπιακού για τη νέα φανέλα.

Νέα σεζόν, ίδιοι στόχοι για τον Ολυμπιακό! Οι Πειραιώτες είναι έτοιμοι να φορέσουν τη νέα τους φανέλα με τη... σφραγίδα της Nike, με τους Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ να... μαγνητίζουν στο promo video.

Η KICKZ δημοσίευσε το εντυπωσιακό video για την νέα εμφάνιση της σεζόν 2026-27, το οποίο βαδίζει στα... χνάρια των όσων πρεσβεύουν οι ερυθρόλευκοι και ο Πειραιάς. Η Nike επιστρέφει δυναμικά στο μπασκετικό τμήμα του συλλόγου με την εντός έδρας φανέλα να διατηρεί το παραδοσιακό κόκκινο χρώμα.

Η ανάρτηση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πειραιά, ετοιμάσου να φορέσεις τη νέα σου εμφάνιση», με το μήνυμα «ο θρύλος επιστρέφει», να δίνει το στίγμα.

Δείτε το video: