Νάπολι - Αρμάνι Μιλάνο 82-98: Άνετο διπλό αλλά... λίγα πράγματα από τον Πίτερς

Νάπολι - Αρμάνι Μιλάνο 82-98: Άνετο διπλό αλλά... λίγα πράγματα από τον Πίτερς

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Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε εύκολα το διπλό στην έδρα της Νάπολι με 98-82, με τον Άλεκ Πίτερς να πετυχαίνει μόλις δύο πόντους.

Μετά από δύο ήττες στη διαβολοβδομάδα της EuroLeague για την Αρμάνι, η ομάδα του Μιλάνου, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Φιλοξενήθηκε από τη Νάπολι για την τέταρτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και επικράτησε με 98-82.

Εξαιρετική εμφάνιση από τον Αρ Τζέι Κόουλ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 21 πόντους (4/4 βολές, 7/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά.

Λίγα πράγματα ξανά από τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος είναι μακριά από τον καλό του εαυτό. Ο Αμερικανός πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού, τελείωσε το παιχνίδι με μόλις 2 πόντους (2/2 βολές, 0/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 15 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 38-42, 61-67, 82-98

Napoli Basketball

Allenatore: Repesa Jasmin
GiocatorePunMinFalliTiri da 2Tiri da 3Tiri LiberiRimbalziStoppatePalleASSValutazione (Lega)OER+/-
FSRT%SCRT%RT%ODTDSPR
1 - Zac Seljaas83132125002728.570001230000480.89-13
3 - Jeff Dowtin1224242450014255683.3312300002131.09-6
10 - Leonardo Faggian6180201001333.3334752130011290.86-14
14 - Jack White10282634751000485023510101151.11-19
37 - Jahmi'us Ramsey102331356001520125002201300-10.71-9
0 - Marco Spissu313311250001012500220010320.6-5
11 - John Petrucelli51751142501333.330000330112430.63-4
12 - Assane Sankare0310000000000000000000-10-4
22 - Markel Brown1725651333.3304666.673310031401312151.26-12
25 - Kaleb Tarczewski364212500000125000001120-30.6+4
30 - Guglielmo Caruso812424666.6700000002130021061-3
35 - Leonardo Totè0000000000000000000000000
Squadra / Team0-00----------538001007--
TOTALI822003328173351.521102934.48182766.671620362415518760.870

Armani Olimpia Milano

Allenatore: Poeta Giuseppe
GiocatorePunMinFalliTiri da 2Tiri da 3Tiri LiberiRimbalziStoppatePalleASSValutazione (Lega)OER+/-
FSRT%SCRT%RT%ODTDSPR
2 - R.J. Cole21251371163.6012504410002201013231.4+6
5 - Moses Wright11213624500111004666.72021040090.9+9
6 - Ousmane Diop1415384410000006785.714520100241.6+5
7 - Stefano Tonut311000100111000000110010131.0+10
10 - Leandro Bolmaro1118423475012502366.70330021191.2+12
13 - Darius Thompson32420000014250000220001670.8+18
17 - Giampaolo Ricci824501250024500002130011251.1+18
21 - Diego Flaccadori0000000000000000000000000
22 - Devon Hall415220200000441000111100361.0-2
24 - Garrison Mathews21283800005862.5687502200010241.8+10
25 - Alec Peters215010000030221000220010010.4-4
45 - Nicola Akele0430000000000001100000-20+2
Squadra / Team0-00----------134001003--
TOTALI982002630172860.7-122548283482.46222842115161121.10
     

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