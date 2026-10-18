Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε εύκολα το διπλό στην έδρα της Νάπολι με 98-82, με τον Άλεκ Πίτερς να πετυχαίνει μόλις δύο πόντους.

Μετά από δύο ήττες στη διαβολοβδομάδα της EuroLeague για την Αρμάνι, η ομάδα του Μιλάνου, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Φιλοξενήθηκε από τη Νάπολι για την τέταρτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και επικράτησε με 98-82.

Εξαιρετική εμφάνιση από τον Αρ Τζέι Κόουλ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 21 πόντους (4/4 βολές, 7/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά.

Λίγα πράγματα ξανά από τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος είναι μακριά από τον καλό του εαυτό. Ο Αμερικανός πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού, τελείωσε το παιχνίδι με μόλις 2 πόντους (2/2 βολές, 0/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 15 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 38-42, 61-67, 82-98

Napoli Basketball Allenatore: Repesa Jasmin Giocatore Pun Min Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle ASS Valutazione (Lega) OER +/- F S R T % SC R T % R T % O D T D S P R 1 - Zac Seljaas 8 31 3 2 1 2 50 0 2 7 28.57 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 4 8 0.89 -13 3 - Jeff Dowtin 12 24 2 4 2 4 50 0 1 4 25 5 6 83.33 1 2 3 0 0 0 0 2 13 1.09 -6 10 - Leonardo Faggian 6 18 0 2 0 1 0 0 1 3 33.33 3 4 75 2 1 3 0 0 1 1 2 9 0.86 -14 14 - Jack White 10 28 2 6 3 4 75 1 0 0 0 4 8 50 2 3 5 1 0 1 0 1 15 1.11 -19 37 - Jahmi'us Ramsey 10 23 3 1 3 5 60 0 1 5 20 1 2 50 0 2 2 0 1 3 0 0 -1 0.71 -9 0 - Marco Spissu 3 13 3 1 1 2 50 0 0 1 0 1 2 50 0 2 2 0 0 1 0 3 2 0.6 -5 11 - John Petrucelli 5 17 5 1 1 4 25 0 1 3 33.33 0 0 0 0 3 3 0 1 1 2 4 3 0.63 -4 12 - Assane Sankare 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -4 22 - Markel Brown 17 25 6 5 1 3 33.33 0 4 6 66.67 3 3 100 3 1 4 0 1 3 1 2 15 1.26 -12 25 - Kaleb Tarczewski 3 6 4 2 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 2 0 -3 0.6 +4 30 - Guglielmo Caruso 8 12 4 2 4 6 66.67 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 2 1 0 6 1 -3 35 - Leonardo Totè 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Squadra / Team 0 - 0 0 - - - - - - - - - - 5 3 8 0 0 1 0 0 7 - - TOTALI 82 200 33 28 17 33 51.52 1 10 29 34.48 18 27 66.67 16 20 36 2 4 15 5 18 76 0.87 0