Νάπολι - Αρμάνι Μιλάνο 82-98: Άνετο διπλό αλλά... λίγα πράγματα από τον Πίτερς
Μετά από δύο ήττες στη διαβολοβδομάδα της EuroLeague για την Αρμάνι, η ομάδα του Μιλάνου, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Φιλοξενήθηκε από τη Νάπολι για την τέταρτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και επικράτησε με 98-82.
Εξαιρετική εμφάνιση από τον Αρ Τζέι Κόουλ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 21 πόντους (4/4 βολές, 7/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά.
Λίγα πράγματα ξανά από τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος είναι μακριά από τον καλό του εαυτό. Ο Αμερικανός πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού, τελείωσε το παιχνίδι με μόλις 2 πόντους (2/2 βολές, 0/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 15 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 38-42, 61-67, 82-98
Napoli Basketball
|Giocatore
|Pun
|Min
|Falli
|Tiri da 2
|Tiri da 3
|Tiri Liberi
|Rimbalzi
|Stoppate
|Palle
|ASS
|Valutazione (Lega)
|OER
|+/-
|F
|S
|R
|T
|%
|SC
|R
|T
|%
|R
|T
|%
|O
|D
|T
|D
|S
|P
|R
|1 - Zac Seljaas
|8
|31
|3
|2
|1
|2
|50
|0
|2
|7
|28.57
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|8
|0.89
|-13
|3 - Jeff Dowtin
|12
|24
|2
|4
|2
|4
|50
|0
|1
|4
|25
|5
|6
|83.33
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|13
|1.09
|-6
|10 - Leonardo Faggian
|6
|18
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|33.33
|3
|4
|75
|2
|1
|3
|0
|0
|1
|1
|2
|9
|0.86
|-14
|14 - Jack White
|10
|28
|2
|6
|3
|4
|75
|1
|0
|0
|0
|4
|8
|50
|2
|3
|5
|1
|0
|1
|0
|1
|15
|1.11
|-19
|37 - Jahmi'us Ramsey
|10
|23
|3
|1
|3
|5
|60
|0
|1
|5
|20
|1
|2
|50
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|0
|0
|-1
|0.71
|-9
|0 - Marco Spissu
|3
|13
|3
|1
|1
|2
|50
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|50
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|3
|2
|0.6
|-5
|11 - John Petrucelli
|5
|17
|5
|1
|1
|4
|25
|0
|1
|3
|33.33
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|0
|1
|1
|2
|4
|3
|0.63
|-4
|12 - Assane Sankare
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|0
|-4
|22 - Markel Brown
|17
|25
|6
|5
|1
|3
|33.33
|0
|4
|6
|66.67
|3
|3
|100
|3
|1
|4
|0
|1
|3
|1
|2
|15
|1.26
|-12
|25 - Kaleb Tarczewski
|3
|6
|4
|2
|1
|2
|50
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|50
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-3
|0.6
|+4
|30 - Guglielmo Caruso
|8
|12
|4
|2
|4
|6
|66.67
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|0
|2
|1
|0
|6
|1
|-3
|35 - Leonardo Totè
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Squadra / Team
|0
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|3
|8
|0
|0
|1
|0
|0
|7
|-
|-
|TOTALI
|82
|200
|33
|28
|17
|33
|51.52
|1
|10
|29
|34.48
|18
|27
|66.67
|16
|20
|36
|2
|4
|15
|5
|18
|76
|0.87
|0
Armani Olimpia Milano
|Giocatore
|Pun
|Min
|Falli
|Tiri da 2
|Tiri da 3
|Tiri Liberi
|Rimbalzi
|Stoppate
|Palle
|ASS
|Valutazione (Lega)
|OER
|+/-
|F
|S
|R
|T
|%
|SC
|R
|T
|%
|R
|T
|%
|O
|D
|T
|D
|S
|P
|R
|2 - R.J. Cole
|21
|25
|1
|3
|7
|11
|63.6
|0
|1
|2
|50
|4
|4
|100
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|1
|3
|23
|1.4
|+6
|5 - Moses Wright
|11
|21
|3
|6
|2
|4
|50
|0
|1
|1
|100
|4
|6
|66.7
|2
|0
|2
|1
|0
|4
|0
|0
|9
|0.9
|+9
|6 - Ousmane Diop
|14
|15
|3
|8
|4
|4
|100
|0
|0
|0
|0
|6
|7
|85.7
|1
|4
|5
|2
|0
|1
|0
|0
|24
|1.6
|+5
|7 - Stefano Tonut
|3
|11
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|100
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|1.0
|+10
|10 - Leandro Bolmaro
|11
|18
|4
|2
|3
|4
|75
|0
|1
|2
|50
|2
|3
|66.7
|0
|3
|3
|0
|0
|2
|1
|1
|9
|1.2
|+12
|13 - Darius Thompson
|3
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|25
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|1
|6
|7
|0.8
|+18
|17 - Giampaolo Ricci
|8
|24
|5
|0
|1
|2
|50
|0
|2
|4
|50
|0
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|0
|1
|1
|2
|5
|1.1
|+18
|21 - Diego Flaccadori
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22 - Devon Hall
|4
|15
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|4
|100
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|3
|6
|1.0
|-2
|24 - Garrison Mathews
|21
|28
|3
|8
|0
|0
|0
|0
|5
|8
|62.5
|6
|8
|75
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|24
|1.8
|+10
|25 - Alec Peters
|2
|15
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|2
|2
|100
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0.4
|-4
|45 - Nicola Akele
|0
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|0
|+2
|Squadra / Team
|0
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|3
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|-
|-
|TOTALI
|98
|200
|26
|30
|17
|28
|60.7
|-
|12
|25
|48
|28
|34
|82.4
|6
|22
|28
|4
|2
|11
|5
|16
|112
|1.1
|0
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