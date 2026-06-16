Ο Άλεξ Μουμπρού ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα, καθώς σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα έχει αποδεχθεί την πρόταση της Βίρτους Μπολόνια.

Η Βίρτους Μπολόνια φαίνεται πως κατέληξε στον εκλεκτό για τον πάγκο της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως αναφέρει το ιταλικό μέσο «Pianeta Basket», ο Άλεξ Μουμπρού είπε το «ναι» στην πρόταση της Βίρτους και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Ο Ισπανός τεχνικός επικράτησε στη μάχη για τη θέση του προπονητή απέναντι στον Αλεξάντερ Σέκουλιτς, με τη διοίκηση της Βίρτους να επιλέγει τελικά τον πρώην προπονητή της Βαλένθια για να οδηγήσει την ομάδα στη νέα εποχή της. Ένα από τα ζητήματα που έπρεπε να διευθετηθούν αφορούσε τον παράλληλο ρόλο του Μουμπρού στην εθνική Γερμανίας. Ωστόσο, η Γερμανική Ομοσπονδία έδωσε το «πράσινο φως», επιτρέποντάς του να συνδυάσει τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και τη Βίρτους.

Ο 46χρονος προπονητής βρίσκεται στον πάγκο της Γερμανίας από το 2024 και έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της χώρας, οδηγώντας την ομάδα στην κορυφή του EuroBasket 2025.