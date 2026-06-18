Σύμφωνα με τους Σέρβους, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή το απόγευμα για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Η κλεψύδρα έχει γυρίσει ανάποδα για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ύστερα από 14 χρόνια, με τους Σέρβους να κάνουν λόγο για τις τελικές επαφές με τους «πράσινους».

Συγκεκριμένα το «Sport Klub» αναφέρει ότι ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή (19/6) το απόγευμα προκειμένου να δρομολογηθούν οι τελικές εξελίξεις για τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή για την άφιξη του Ομπράντοβιτς στην Αθήνα ώστε να μπει στην τελική ευθεία η υπόθεση της μεγάλης του επιστροφής στον πάγκο των «πρασίνων».

Κάτι που σημαίνει ότι οι επόμενες ώρες είναι πολύ κρίσιμες για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία θα σημάνει και την έναρξη της «επόμενης ημέρας» στις τάξεις του «τριφυλλιού».