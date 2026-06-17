Ο Νίκος Τσάκος ονόμασε τα δεξαμενόπλοια του από τις επιτυχίες του Ολυμπιακού και των Νικς
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Ο Νίκος Τσάκος ονόμασε τα δύο του νέα δεξαμενόπλοια από τις επιτυχίες του Ολυμπιακού και των Νιου Γιορκ Νικς.
Νιου Γιορκ Νικς και Ολυμπιακός έχουν κοινό χορηγό τον Νίκο Τσάκο και αμφότεροι φέτος πανηγύρισαν από μία μεγάλη επιτυχία, oι μεν την κατάκτηση του NBA και οι δε της EuroLeague.
Ο Έλληνας επιχειρηματίας θέλησε να δώσει στα δύο νου νέα δεξαμενόπλοια ονόματα από τις επιτυχίες των δύο αγαπημένων του ομάδων.
Συγκεκριμένα «EuroLeague 26» και «NY Knicks»... βαφτίστηκαν τα δεξαμενόπλοια, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά.
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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