Βεζένκοβ: Η ένωση παικτών της EuroLeague τον ανέδειξε MVP

Βεζένκοβ: Η ένωση παικτών της EuroLeague τον ανέδειξε MVP

Βεζένκοβ: Η ένωση παικτών της EuroLeague τον ανέδειξε MVP
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Ο Σάσα Βεζένκοβ ψηφίστηκε από την Ένωση παικτών της EuroLeague ως ο πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν.

Τα βραβεία για τον Σάσα Βεζένκοβ δεν έχουν τελειωμό! Η Ένωση παικτών της EuroLeague ανέδειξε τον Βούλγαρο φόργουορντ ως τον πολυτιμότερο παίκτη για τη σεζόν 2025-26.

Μάλιστα πήρε το 34% των ψήφων και έβαλε ακόμα ατομικό βραβείο στο παλμαρέ του. Ο Βεζένκοβ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, είχε μ.ο 19 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα.

Όσον αφορά το βραβείο του καλύτερου αμυντικού πήγε στον Έντι Ταβάρες, ενώ του πιο «κλατς» παίκτη στον Μάριο Χεζόνια.

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@Photo credits: INTIME
     

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