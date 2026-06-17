Βεζένκοβ: Η ένωση παικτών της EuroLeague τον ανέδειξε MVP
Τα βραβεία για τον Σάσα Βεζένκοβ δεν έχουν τελειωμό! Η Ένωση παικτών της EuroLeague ανέδειξε τον Βούλγαρο φόργουορντ ως τον πολυτιμότερο παίκτη για τη σεζόν 2025-26.
Μάλιστα πήρε το 34% των ψήφων και έβαλε ακόμα ατομικό βραβείο στο παλμαρέ του. Ο Βεζένκοβ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, είχε μ.ο 19 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα.
Όσον αφορά το βραβείο του καλύτερου αμυντικού πήγε στον Έντι Ταβάρες, ενώ του πιο «κλατς» παίκτη στον Μάριο Χεζόνια.
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2026 ELPA Players’ Choice Award for “MOST VALUABLE PLAYER” goes to Sasha Vezenkov 🙌 @SashaVezenkov— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 17, 2026
With 34% of the votes.
🔎 The best-performing player, with the biggest impact on his team’s overall play.
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🎨 by @nevernotawkward #ELplayers pic.twitter.com/9HjEzDqinN
2026 ELPA Players’ Choice Award for “BEST DEFENDER” goes to Walter Tavares 🙌 @waltertavares22— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 17, 2026
With 30.3% of the votes.
🔎 The most dominant defensive player, with the biggest impact on his team’s defensive play.
Sponsored by @freenowbylyft
🎨 by @nevernotawkward #ELplayers pic.twitter.com/MkoXctjWt2
2026 ELPA Players’ Choice Award for “MOST CLUTCH PLAYER” goes to Mario Hezonja 🙌 @mariohezonja— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 17, 2026
With 32.3% of the votes.
🔎 A player who performed best under pressure and in the decisive moments of the game.
Sponsored by @freenowbylyft 🤝
🎨 by @nevernotawkward #ELplayers pic.twitter.com/uG9oRDF1Nq
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