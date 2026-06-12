Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς είναι έτοιμος να ηγηθεί της Βίρτους Μπολόνια που μειώνει το μπάτζετ επενδύοντας σε νέα πρόσωπα που θα ανανεώσουν τον σύλλογο.

Να «τρέξει» ένα διαφορετικό πρότζεκτ από εκείνο των τελευταίων ετών που ήταν ιδιαίτερα δαπανηρό είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει η διοίκηση της Βίρτους Μπολόνια, επενδύοντας σε νέα πρόσωπα, αλλά και σ’ έναν προπονητή που θα προσπαθήσει να εμπνεύσει τους νέους παίκτες, δημιουργώντας ένα σύνολο που θα είναι βιώσιμο σε βάθος χρόνου...

Τα πρώτα σημάδια δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η Βίρτους έχει ήδη εντοπίσει αρκετούς παίκτες στην αγορά που θα μειώσουν τον μέσο όρο ηλικίας του ρόστερ. Οι αφίξεις των Νταβίντε Κασαρίν, Τόμας Μπαλντάσο και Ρασίντ Μπέλο, στις οποίες προστίθενται εκείνες των Κέβιν Κόκιλα (δανεικός από την Ντουμπάι) και του νεαρού Ασάν Σανκαρέ, αποτελούν σαφή ένδειξη της πορείας που έχει ακολουθήσει ο σύλλογος.

Ακόμα και πριν από τις νέες προσθήκες, ωστόσο, θα είναι κρίσιμο το ποιος θα ηγηθεί του νέου πρότζεκτ. Μετά το τέλος της θητείας του Νέναντ Γιακόβλιεβιτς, η διοίκηση αξιολογεί αρκετούς υποψηφίους. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες το όνομα που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις είναι εκείνο του Σάσα Τζόρτζεβιτς, μιας προσωπικότητας που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά μέσα ενημέρωσης έχει προσφερθεί στον Σέρβο τεχνικό διετές συμβόλαιο με ελαφρώς χαμηλότερες αποδοχές από εκείνες που έχει στην Μπαχτσεσεχίρ, αλλά με γενναιόδωρα μπόνους και την ευκαιρία να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Μάλιστα, όπως αναφέρεται η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Η επιλογή του προπονητή θα είναι επίσης καθοριστική για την οριστικοποίηση των στρατηγικών της μεταγραφικής αγοράς. Η Βίρτους προετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι που θα σημαδευτεί από πολλές αλλαγές στο ρόστερ.

Ενώ ορισμένοι παίκτες αντιπροσωπεύουν το παρόν και το μέλλον του συλλόγου, άλλοι φαίνονται όλο και πιο κοντά στο να χωρίσουν τους δρόμους τους. Μεταξύ εκείνων που θα παραμείνουν στη νέα ομάδα είναι ο Μόμο Ντιούφ, ο οποίος πρόσφατα υπέγραψε επέκταση συμβολαίου για έναν χρόνο και ο Φραντσέσκο Φεράρι, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε την παρθενική του σεζόν στην πρώτη κατηγορία. Μαζί με αυτούς τους δυο θα συνεχίσει να έχει ρόλο στην ομάδα ο Ντάνιελ Χάκετ.

Ακόμη, η Βίρτους έχει αποφασίσει γύρω από ποιους παίκτες θα χτίσει τη νέα ομάδα. Συγκεκριμένα, ο λόγος γίνεται για τους Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ και Αλιού Ντιαρά. Όσο για τον Λούκα Βιλντόσα και τον Άλεν Σμάϊλαγκιτς μπορεί να έχουν συμβόλαια, αλλά δεν είναι βέβαιη η παραμονή τους.

Αντίθετα, φαίνεται πως χωρίζουν οι δρόμοι της ομάδας με τους Καρίμ Τζάλοου και Γιάγκο Ντος Σάντος.

Στο μεταξύ το μέλλον του Ματ Μόργκαν είναι αβέβαιο. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει αποχαιρετήσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Βίρτους, αλλά δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο της επιστροφής.

Οι Κάρσεν Έντουαρντς και Αλεσάντρο Παγιόλα είναι δυο παίκτες που επίσης βρίσκονται στην έξοδο, καθώς ο πρώτος έχει επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του στη Ζάλγκιρις, ενώ ο δεύτερος που διετέλεσε αρχηγός αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τέλος, ο 31χρονος φόργουορντ Νίκολα Ακέλε θα αποχωρήσει από τη Μπολόνια, καθώς συμφώνησε με την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία του έκανε μια πολύ καλή οικονομικά πρόταση που την αποδέχθηκε.