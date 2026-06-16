Παναθηναϊκός: Η Euroleague... έχρισε παίκτη του τον Φρανσίσκο

Παναθηναϊκός: Η Euroleague... έχρισε παίκτη του τον Φρανσίσκο

Φρανσίσκο
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Η EuroLeague... μπερδεύτηκε στο top-10 των καλύτερων καρφωμάτων της σεζόν και έβαλε τον Φρανσίσκο σε... άλλη πράσινη ομάδα, καθώς αντί της Ζάλγκιρις, τον έβαλε στον Παναθηναϊκό!

Η EuroLeague έφερε τον Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό και δεν σας κάνουμε πλάκα!

Στο Top-10 με τα καλύτερα καρφώματα ο Φρανσίσκο κέρδισε το νούμερο ένα με το μυθικό κάρφωμά του απέναντι στη Φενέρ, όμως τα έκανε... μαντάρα με την ομάδα του.

Συγκεκριμένα, δίπλα στο όνομά του, αντί να τοποθετήσει το σήμα της Ζάλγκιρις, τοποθέτησε αυτό του Παναθηναϊκού.

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Λάθος ή έβλεπε μπροστά η EuroLeague; Όπως και να έχει, είναι από τα λάθη που έχουν ενδιαφέρον.

 

Το Top 10 των καρφωμάτων:

Το λάθος της EuroLeague:

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