Δείτε πώς έφτασε ο Παναθηναϊκός στη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 87-81 κατακτώντας και την 1η θέση στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ύστερα από ένα δραματικό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 87-81 και τερμάτισε στην 1η θέση του τουρνουά.

Ο «δικέφαλος» ήταν άκρως ανταγωνιστικός στην πρώτη συμμετοχή του Όσμαν ως αντίπαλος των «πρασίνων», με τον Τούρκο να τελειώνει το παιχνίδι έχοντας 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από τον Παναθηναϊκό πρώτος σκόρερ ήταν ο Φρανσίσκο έχοντας 17 πόντους, ενώ καλύτεροι του αγώνα ήταν οι Ίζακ Μπόνγκα (14π., 8ριμπ.) και Ματίας Λεσόρ (14π., 10ριμπ.)