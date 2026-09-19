Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 87-81: Τα highlights της «πράσινης» νίκης
Ύστερα από ένα δραματικό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 87-81 και τερμάτισε στην 1η θέση του τουρνουά.
Ο «δικέφαλος» ήταν άκρως ανταγωνιστικός στην πρώτη συμμετοχή του Όσμαν ως αντίπαλος των «πρασίνων», με τον Τούρκο να τελειώνει το παιχνίδι έχοντας 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Από τον Παναθηναϊκό πρώτος σκόρερ ήταν ο Φρανσίσκο έχοντας 17 πόντους, ενώ καλύτεροι του αγώνα ήταν οι Ίζακ Μπόνγκα (14π., 8ριμπ.) και Ματίας Λεσόρ (14π., 10ριμπ.)
Δείτε τα highlights του αγώνα
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