Στην Εφές θα συνεχίζει να παίζει ο Τζόρνταν Λόιντ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Τουρκίας.

Mπορεί ο Σέιμπεν Λι να συνεχίζει στη Ζάλγκιρις, αλλά ο Τζόρνταν Λόιντ παραμένει στην Εφές. Η ομάδα από την Τουρκία ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας για ακόμα δύο χρόνια (1+1). Κάτι που σημαινει πως θα είναι στην Εφές μέχρι το 2028.

Ο Λόιντ είχε φέτος στη Euroleague 11,4 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ μέσο όρο, αλλά η ομάδα του δεν κατάφερε να μπει στα playoffs σε μια σεζόν που θα μπορούσε να τα πάει πολύ καλύτερα.

Στην Εφές βρίσκεται από το 2025 και όπως φαίνεται θα κάτσει για καιρό ακόμα, βρίσκοντας ένα περιβάλλον να του ταιριάζει.