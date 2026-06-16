Εφές: Κράτησε Λοίντ για 2 χρόνια ακόμα
Mπορεί ο Σέιμπεν Λι να συνεχίζει στη Ζάλγκιρις, αλλά ο Τζόρνταν Λόιντ παραμένει στην Εφές. Η ομάδα από την Τουρκία ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας για ακόμα δύο χρόνια (1+1). Κάτι που σημαινει πως θα είναι στην Εφές μέχρι το 2028.
Ο Λόιντ είχε φέτος στη Euroleague 11,4 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ μέσο όρο, αλλά η ομάδα του δεν κατάφερε να μπει στα playoffs σε μια σεζόν που θα μπορούσε να τα πάει πολύ καλύτερα.
Στην Εφές βρίσκεται από το 2025 και όπως φαίνεται θα κάτσει για καιρό ακόμα, βρίσκοντας ένα περιβάλλον να του ταιριάζει.
👊 Yeni sezona hazırlanırken, birlikte yazdığımız hikâyeye yeni sayfalar eklemeye devam ediyoruz.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 16, 2026
💪 Başarılı oyuncumuz Jordan Loyd ile 1+1 sezonluk yeni bir sözleşmeye imza attık. #BenimYerimBurası pic.twitter.com/rEJMH7GUFq
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