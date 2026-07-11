Εφές: Ανακοίνωσε τον Μάικ Τζέιμς

Εφές: Ανακοίνωσε τον Μάικ Τζέιμς

Εφές: Ανακοίνωσε τον Μάικ Τζέιμς
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Η Αναντολού Εφές την έσκασε τη... βόμβα ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάικ Τζέιμς.

Ο Μάικ Τζέιμς αποτελεί κι επίσημα παίκτη της Αναντολού Εφές με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 σεζόν, αποτέλοντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες μεταγραφές της φετινής σεζόν.

Η ανακοίνωση

«Υπογράψαμε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 σεζόν με τον Μάικ Τζέιμς, έναν από τους εμβληματικούς παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP της EuroLeague το 2024.

Πέρα από τα πολλά πρωταθλήματα και κύπελλα που έχει κατακτήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Μάικ Τζέιμς είχε την τιμή να συμπεριληφθεί το 2025 στη λίστα με τους «25 καλύτερους παίκτες στην ιστορία της EuroLeague».

 

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας.

Καλώς ήρθες, Μάικ!»

     

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