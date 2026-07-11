Εφές: Ανακοίνωσε τον Μάικ Τζέιμς
Ο Μάικ Τζέιμς αποτελεί κι επίσημα παίκτη της Αναντολού Εφές με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του.
Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 σεζόν, αποτέλοντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες μεταγραφές της φετινής σεζόν.
Η ανακοίνωση
«Υπογράψαμε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 σεζόν με τον Μάικ Τζέιμς, έναν από τους εμβληματικούς παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP της EuroLeague το 2024.
Πέρα από τα πολλά πρωταθλήματα και κύπελλα που έχει κατακτήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Μάικ Τζέιμς είχε την τιμή να συμπεριληφθεί το 2025 στη λίστα με τους «25 καλύτερους παίκτες στην ιστορία της EuroLeague».
Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας.
Καλώς ήρθες, Μάικ!»
Avrupa basketbolunun simge isimlerinden biri olan ve 2024 yılında EuroLeague MVP'si de seçilen Mike James ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 11, 2026
Kariyeri boyunca pek çok lig ve kupa şampiyonluğu kazanmasının yanı sıra 2025 yılında "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu"… pic.twitter.com/fl9haJzBKX
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