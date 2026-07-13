Πλουσιοπάροχο συμβόλαιο υπέγραψε ο Μάικ Τζέιμς στην Εφές μετά την παρουσία του στη Μονακό.

Ο Μάικ Τζέιμς αποτελεί κι επίσημα εδώ και λίγες μέρες παίκτη της Εφές με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 σεζόν, αποτέλοντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες μεταγραφές της φετινής σεζόν.

Το Basketnews στάθηκε στις λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τους Τούρκους, με τον πρώην γκαρντ της Μονακό να παίρνει 3 εκατ. δολάρια μικτά. Ο Τζέιμς περιόρισε τις επιλογές του στην EuroLeague σε Αναντολού Εφές και Ντουμπάι Μπάσκετ, παρακολουθώντας παράλληλα πιθανές ευκαιρίες στο NBA όπως αναφέρει το κείμενο

Ωστόσο, η αγορά δεν προσέφερε περισσότερα από το veterans minimum στο ΝΒΑ, καθιστώντας μια μετακίνηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού λιγότερο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης.