Μάικ Τζέιμς: Το συμβόλαιο του Αμερικανού στην Εφές
Ο Μάικ Τζέιμς αποτελεί κι επίσημα εδώ και λίγες μέρες παίκτη της Εφές με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 σεζόν, αποτέλοντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες μεταγραφές της φετινής σεζόν.
Το Basketnews στάθηκε στις λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τους Τούρκους, με τον πρώην γκαρντ της Μονακό να παίρνει 3 εκατ. δολάρια μικτά. Ο Τζέιμς περιόρισε τις επιλογές του στην EuroLeague σε Αναντολού Εφές και Ντουμπάι Μπάσκετ, παρακολουθώντας παράλληλα πιθανές ευκαιρίες στο NBA όπως αναφέρει το κείμενο
Ωστόσο, η αγορά δεν προσέφερε περισσότερα από το veterans minimum στο ΝΒΑ, καθιστώντας μια μετακίνηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού λιγότερο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης.
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