Ο Ροντρίγκ Μπομπουά αποτελεί παρελθόν από την Αναντολού Εφές, με τον τουρκικό σύλλογο να τον αποχαιρετά με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Η Αναντολού Εφές έκλεισε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας της, ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ροντρίγκ Μπομπουά.

Ο Γάλλος γκαρντ, που φόρεσε για 8 χρόνια τη φανέλα της ομάδας αποχώρησε έχοντας συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της χρυσής εποχής της Εφές.

«Δεν υπήρξες μόνο ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά και ένα από τα πιο αγαπημένα μέλη αυτής της οικογένειας. Ευχαριστούμε, Ρόντι. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στη συνέχεια της πορείας σου», ανέφερε μεταξύ άλλων η Αναντολού Εφές στο μήνυμά της προς τον πολύπειρο Γάλλο γκαρντ.