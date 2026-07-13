Εφές: Αποχαιρέτησε τον Μπομπουά μετά από 8 χρόνια συνεργασίας
Η Αναντολού Εφές έκλεισε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας της, ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ροντρίγκ Μπομπουά.
Ο Γάλλος γκαρντ, που φόρεσε για 8 χρόνια τη φανέλα της ομάδας αποχώρησε έχοντας συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της χρυσής εποχής της Εφές.
«Δεν υπήρξες μόνο ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά και ένα από τα πιο αγαπημένα μέλη αυτής της οικογένειας. Ευχαριστούμε, Ρόντι. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στη συνέχεια της πορείας σου», ανέφερε μεταξύ άλλων η Αναντολού Εφές στο μήνυμά της προς τον πολύπειρο Γάλλο γκαρντ.
Yıllarca mavi-beyazlı formamız için ter döken, A Takımımıza ikinci kaptanlık yapan; mücadeleci ruhu, profesyonelliği, zarafeti ve kulübümüze kattığı unutulmaz değerlerle Anadolu Efes tarihinin en özel isimlerinden biri olan Rodrigue Beaubois'ya teşekkür ederiz.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 13, 2026
Her zaman işini… pic.twitter.com/j4FFRu371W
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