Ο Άλεκ Πίτερς αποθεώθηκε από όλο το ΣΕΦ, με τους φιλάθλους, πέραν από το χειροκρότημα και τα συνθήματα με το όνομά του, να του ζητούν και να μείνει στην αγαπημένη τους ομάδα.

«Πίτερς μείνει στον Ολυμπιακό και γράψε το Μιλάνο...», είπαν κατά την διάρκεια του αγώνα, ενώ μετά το τέλος του και συγκεκριμένα κατά την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς, αποθέωσαν ακόμη πιο δυνατά τον «Αλέκο», που στάθηκε μπροστά τους και τους ευχαρίστησε.