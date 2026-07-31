Στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υποβλήθηκε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ».

Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο υποβλήθηκε στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ». Ο Γάλλος γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR βρίσκεται στην Αθήνα από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (29/7), οπότε και έφτασε από τη Μύκονο, όπου πραγματοποιούσε τις καλοκαιρινές του διακοπές, ώστε να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά ζητήματα της μεταγραφής του.

Ο 29χρονος άσος αρχικά το πρωΐ της Παρασκευής (31/7) βρέθηκε στο Telekom Center Athens και στη συνέχεια μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», προκειμένου να ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις.