Φρανσίσκο: Υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ»

Φρανσίσκο: Υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ»

Γιάννης Πάλλας
Φρανσίσκο: Υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υποβλήθηκε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ».

Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο υποβλήθηκε στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ». Ο Γάλλος γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR βρίσκεται στην Αθήνα από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (29/7), οπότε και έφτασε από τη Μύκονο, όπου πραγματοποιούσε τις καλοκαιρινές του διακοπές, ώστε να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά ζητήματα της μεταγραφής του.

Ο 29χρονος άσος αρχικά το πρωΐ της Παρασκευής (31/7) βρέθηκε στο Telekom Center Athens και στη συνέχεια μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», προκειμένου να ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     