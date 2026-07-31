Φρανσίσκο: Υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ»
Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο υποβλήθηκε στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ». Ο Γάλλος γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR βρίσκεται στην Αθήνα από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (29/7), οπότε και έφτασε από τη Μύκονο, όπου πραγματοποιούσε τις καλοκαιρινές του διακοπές, ώστε να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά ζητήματα της μεταγραφής του.
Ο 29χρονος άσος αρχικά το πρωΐ της Παρασκευής (31/7) βρέθηκε στο Telekom Center Athens και στη συνέχεια μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», προκειμένου να ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις.
Ο @S_CISCO_2 υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο «Υγεία».#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/iuZMG1wVlo— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 31, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.