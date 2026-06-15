Η Αρμάνι Μιλάνο σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta θέλει τον Έργκιν Άταμαν στην άκρη του πάγκου.

Παρότι δεν πρόλαβε ακόμη καλά-καλά να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Έργκιν Άταμαν και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta υπάρχει ήδη μια ομάδα της Euroleague που τον θέλει να καθίσει στην άκρη του πάγκου της.

Ο λόγος για την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία παρακολουθεί το τελευταίο διάστημα το θέμα του Τούρκου τεχνικού και είναι έτοιμη να τον προσεγγίσει για να τον πείσει να αναλάβει τα «ηνία» της ομάδας και να την οδηγήσει σ’ ένα Final Four της Euroleague, όπως το έπραξε νωρίτερα ο Έτορε Μεσίνα.

Προφανώς και νωρίτερα δεν μπορούσε να κάνει την παραμικρή κίνηση, καθώς ο Άταμαν είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ωστόσο από τη στιγμή που πλέον είναι ελεύθερος στην αγορά η ιταλική ομάδα αναμένεται να κάνει δυναμικό μπάσιμο για να τον πείσει να πει το «ναι» και να διαδεχθεί τον Πέπε Ποέτα. Ο Ιταλός προπονητής θα παραμείνει στη θέση του μόνο εάν δεν επέλθει συμφωνία με τον Τούρκο τεχνικό, διαφορετικά είναι πολύ πιθανό να μείνει συνεργάτης του Άταμαν στην ομάδα.

Τα δεδομένα είναι ρευστά, ο χρόνος μοιάζει πλέον πολύ πυκνός και αναμένονται εξελίξεις, καθώς η Αρμάνι Μιλάνο θεωρεί την περίπτωση του Τούρκου τεχνικού ως την ιδανικότερη για να δοθεί το σύνθημα για τη νέα εποχή.

Μετά την αποχώρηση του Μεσίνα, δεν υπάρχει μια μεγάλη προσωπικότητα που να καθοδηγεί τον σύλλογο, καθώς ο Πέπε Ποέτα μπορεί να είναι ταλαντούχος, αλλά δεν έχει ακόμη την εμπειρία να διαχειριστεί ένα μεγάλο «καράβι» όπως είναι η Αρμάνι Μιλάνο.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να είναι καθοριστικά, όσον αφορά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Τούρκου τεχνικού, ο οποίος έζησε μια έντονη τριετία στην Ελλάδα αφήνοντας το αποτύπωμα του στον Παναθηναϊκό AKTOR και πλέον ετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη πρόκληση της καριέρας του.