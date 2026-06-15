Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό βίντεο για το «διαζύγιο» με τον Άταμαν

Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό βίντεο για το «διαζύγιο» με τον Άταμαν

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό βίντεο για το «διαζύγιο» με τον Άταμαν
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ετοίμασε ένα άκρως συγκινητικό βίντεο για το «διαζύγιο» με τον Εργκίν Άταμαν

Ο Εργκίν Άταμαν αποτέλεσε παρελθόν από τον Παναθηναϊκό με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει και επίσημα το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, ανοίγοντας παράλληλα και τον δρόμο για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Για το «διαζύγιο» με τον Τούρκο τεχνικό η «πράσινη» διοίκηση ετοίμασε ένα αποχαιρετιστήριο και άκρως συγκινητικό βίντεο, στο οποίο φιλοξενούνται και οι δηλώσεις, τόσο του ίδιου του Άταμαν όσο και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

     

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