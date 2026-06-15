Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό βίντεο για το «διαζύγιο» με τον Άταμαν
Ο Εργκίν Άταμαν αποτέλεσε παρελθόν από τον Παναθηναϊκό με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει και επίσημα το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, ανοίγοντας παράλληλα και τον δρόμο για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Για το «διαζύγιο» με τον Τούρκο τεχνικό η «πράσινη» διοίκηση ετοίμασε ένα αποχαιρετιστήριο και άκρως συγκινητικό βίντεο, στο οποίο φιλοξενούνται και οι δηλώσεις, τόσο του ίδιου του Άταμαν όσο και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Thank you, Ergin! #paobcaktor pic.twitter.com/FDXTWaMicV— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 15, 2026
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