Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που του έδωσε την ευκαιρία να είναι και πάλι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρέθεσε ένα γεύμα σε όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού, με το κλίμα να είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικό. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, μίλησε ενόψει της νέας σεζόν και στάθηκε στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο σπουδαίος Σέρβος προπονητής, ευχαρίστησε με τη σειρά του τον κύριο Γιαννακόπουλο, για το γεγονός ότι είναι και πάλι στον σύλλογο και έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει καλά.

Όσα είπε ο Ομπράντοβιτς

«Κύριε πρόεδρε, καλέ μου φίλε Δημήτρη. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να είμαι πίσω σε αυτή την υπέροχη οικογένεια του Παναθηναϊκού. Να έχω τη χαρά να συναντήσω παίκτες που δουλέψαμε 13 χρόνια μαζί, το να έχω το συναίσθημα ότι κάτι σπουδαίο δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια με τον πατέρα και τον θείο σου. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να συναντήσω και νέους ανθρώπους. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός. Σήμερα είναι κάτι άλλο! Αυτό λέω σε όλους. Το να συναντώ όλους εσάς που δουλεύετε για τον Παναθηναϊκό είναι απίστευτο. Και η αίσθηση που έχω είναι ότι όλοι χαίρονται που είναι μέλη του Παναθηναϊκού, δουλεύουν σκληρά και απολαμβάνουν να βρίσκονται εδώ.

Από τη δική μου πλευρά και των παικτών μου, οι οποίοι είναι σημαντικότεροι όλων μας, θα προσπαθήσω να υποσχεθώ, εκπροσωπώντας όλους, ότι θα παλέψουμε για το καλύτερο. Είμαστε στο γήπεδο όλη μέρα από νωρίς το πρωί και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Αν αυτό είναι αρκετό, ποιος ξέρει. Αλλά θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, για να έχουμε αυτή την ομάδα στο επίπεδο που ανήκει, στο επίπεδο κουλτούρας, σε αυτό που ξέρουν για τον Παναθηναϊκό σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Οπότε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά, είμαι πολύ χαρούμενος».