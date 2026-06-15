H φετινή Euroleague είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει πριν το ελληνικό Super Cup, κάτι που δεν συνηθιζόταν στο παρελθόν.

Το Super Cup ήταν βασικό θέμα συζήτησης στο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ την Δευτέρα (15/6). Με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να είναι οι ομάδες που θα λάβουν μέρος, η έδρα που θα φιλοξενήσει την διοργάνωση είναι κομβική. Έτσι, μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, προορισμοί που έπεσαν στο τραπέζι ήταν η Ρόδος, το Ηράκλειο και η Κύπρος.

Τη φετινή σεζόν η Euroleague ξεκινά πριν το Super Cup. Το διήμερο 24-25/09 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ της Euroleague, ενώ το Σαββατοκύριακο 27-27/09 θα γίνει το Super Cup.

Επιπλέον αν τελικά οριστικοποιηθεί το Super Cup της Euroleague, αυτό θα γίνει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο (19-20/09) πιθανότατα στο Άμπου Ντάμπι με την συμμετοχή του ΟΣΦΠ, της Ρεάλ, της Φενέρμπαχτσε και της Μπουργκάζ-αν-Μπρες.