Στο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ έγινε μεγάλη συζήτηση σχετικά με το Super Cup και την έδρα που θα φιλοξενήσει την διοργάνωση τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το Super Cup ήταν βασικό θέμα συζήτησης στο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ την Δευτέρα (15/6).

Με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να είναι οι ομάδες που θα λάβουν μέρος, η έδρα που θα φιλοξενήσει την διοργάνωση είναι κομβική. Έτσι, μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, προορισμοί που έπεσαν στο τραπέζι ήταν η Ρόδος, το Ηράκλειο και η Κύπρος.

Οι δύο πρώτες πόλεις έχουν αποδείξει ότι μπορούν να φιλοξενήσουν μια τέτοια διοργάνωση, ενώ η Κύπρος αποτελεί πρόταση του προέδρου του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ Μιχάλη Μελή.

Συζητήθηκαν ακόμη η της Πυλαίας, που όμως δεν μπορεί να φιλοξενήσει την διοργάνωση καθώς θα γίνονται έργα στο γήπεδο τότε και η επιλογή της Sunel Arena, που «κόπηκε» από την αστυνομία.

Έπεσε στο τραπέζι ακόμη η πρόταση για το Άμπου Ντάμπι, αλλά έμοιαζε ως η πιο δύσκολα υλοποιήσιμη πρόταση.

Σε κάθε περίπτωση με την ενίσχυση που θα έχουν οι ομάδες ο πρώτος τίτλος που θα διεκδικηθεί τη νέα σεζόν θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πλέον θα είναι η πρώτη χρονιά, όπου επενδύονται τόσα πολλά χρήματα συνολικά στο μπάσκετ και όλες οι ΚΑΕ έχουν αυξημένους προϋπολογισμούς οι οποίοι θα ανεβάσουν κι άλλο το ενδιαφέρον του κόσμου.

Υπό αυτή την έννοια η Λίγκα θέλει να κάνει την καλύτερη επιλογή, ώστε να διεξαχθεί το Super Cup υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες...

