Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε στα social media την δική του αντίδραση μετά τον... χαμό με Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν.

Σκηνές απείρου κάλλους σημειώθηκαν έξω από τα αποδυτήρια μεταξύ του Ταϊρίκ Τζόουνς και του Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού κινήθηκε απειλητικά κατά του συμπατριώτη του και έκανε προσπάθεια να τον γρονθοκοπήσει, παρα την παρουσία πολλών ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν να τον σταματήσουν.

Λίγο αργότερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε το επεισόδιο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Έναν χρόνο ακόμα έξω ο dpg και άλλον στη γυναίκα του Ναν».