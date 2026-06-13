Γιαννακόπουλος: Η αντίδρασή του για το επεισόδιο Τζόουνς-Ναν
Σκηνές απείρου κάλλους σημειώθηκαν έξω από τα αποδυτήρια μεταξύ του Ταϊρίκ Τζόουνς και του Κέντρικ Ναν.
Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού κινήθηκε απειλητικά κατά του συμπατριώτη του και έκανε προσπάθεια να τον γρονθοκοπήσει, παρα την παρουσία πολλών ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν να τον σταματήσουν.
Λίγο αργότερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε το επεισόδιο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Έναν χρόνο ακόμα έξω ο dpg και άλλον στη γυναίκα του Ναν».
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