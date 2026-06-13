Σοκάρει το επεισόδιο ανάμεσα σε Κέντρικ Ναν και Τάιρικ Τζόουνς στη φυσούνα του ΣΕΦ.

Σοκάρουν οι σκηνές στη φυσούνα του ΣΕΦ με το επεισόδιο ανάμεσα στον Τάιρικ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν, όπως μάλιστα το κατήγγειλε η πλευρά του Παναθηναϊκού μέσω των δηλώσεών του στην κρατική τηλεόραση.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που έχει διαρρεύσει, το συμβάν εκτυλίχθηκε σε δύο χρόνους, με τους δύο παίκτες να έχουν κάποια λίγα δευτερόλεπτα έντασης, αλλά με την παρέμβαση πολλών ατόμων, αποφεύχθησαν προ στιγμήν τα χειρότερα.

Ωστόσο, ο Τάιρικ Τζόουνς θέλησε να δώσει συνέχεια στο επεισόδιο και κατευθύνθηκε και πάλι στον Κέντρικ Ναν που περίμενε στον διάδρομο και φαίνεται ξεκάθαρα η χειροδικεία προς τον γκαρντ του «τριφυλλιού».

Στο σκηνικό ήταν παρόντες, ο Φρανκ Νιλικίνα, δυνάμεις των ΜΑΤ, αλλά και άνδρες σεκιούριτι, που όμως όλοι αυτοί δεν ήταν δυνατόν να συγκρατήσουν την οργή του σέντερ του Ολυμπιακού.