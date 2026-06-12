H Zάλγκιρις πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Λιθουανίας μετά το 95-77 κόντρα στη Γιουβέντους.

Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η ομάδα από το Κάουνας. Η Ζάλγκιρις έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στη Γιουβέντους στο Game 3, επικράτησε με 95-77 και στέφθηκε πρωταθλήτρια στη Λιθουανία.

Η ομάδα του Μασιούλις δεν είχε πρόβλημα να σκουπίσει την αντίπαλο της και να δείξει ποιος είναι το αφεντικό στη χώρα. Για τους νικητές ο Σλίβα τελείωσε το ματς με 19 πόντους και ήταν πρώτος σκόρερ.

Ο Ράιτ είχε 15 με 7 ριμπάουντ, ενώ ο Φρανσίσκο μέτρησε 13. Διπλός ο Γουίλιαμς-Γκος με 11 πόντους και 10 ασίστ. Για 26η φορά η Ζάλγκιρις ανέβηκε στον θρόνο του πρωταθλήματος Λιθουανίας. MVP των τελικών αναδείχθηκε ο Τουμπέλις.

Η Γιουβέντους είχε αποκλείσει σε προηγούμενο γύρο τη Ρίτας, η οποία κατέκτησε το BCL κόντρα στην ΑΕΚ στον τελικό.