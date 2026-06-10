Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επικράτησε της Ουνίκς Καζάν με 102-76 εκτός έδρας, έκανε το 4-0 στη μεταξύ τους σειρά και κατέκτησε τη VTB League.

Τον τρίτο σερί τίτλο της πανηγυρίζει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, καθώς επικράτησε της Ουνίκς Καζάν με 102-76, κάνοντας «σκούπα».

Η ομάδα του Ανδρέα Πιστιόλη παρότι δεν ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση και έμεινε πίσω στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (27-20), μπόρεσε να ανακάμψει και να επιβάλλει την ανωτερότητά της, έχοντας φοβερό κρεσέντο στην επίθεσή της.

Σκόραρε 30, 24 και 28 πόντους ανά δεκάλεπτο στη συνέχεια και «καθάρισε» τη νίκη που της... χάρισε το τρίτο σερί πρωτάθλημα. Η τεράστια επιτυχία της ρωσικής ομάδας, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Έλληνα τεχνικό, καθώς έχει κάνει τρομερή δουλειά στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ και αποτυπώνεται και στο παρκέ.

Θυμίζουμε ο Ανδρέας Πιστιόλης είχε αναδειχθεί προπονητής της χρονιάς στη VTB League.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 49-50, 61-74, 76-102