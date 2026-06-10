Ουνίκς Καζάν - ΤΣΣΚΑ Μόσχας: 76-102: Η ομάδα του Πιστιόλη τη «σκούπισε» και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια!
Τον τρίτο σερί τίτλο της πανηγυρίζει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, καθώς επικράτησε της Ουνίκς Καζάν με 102-76, κάνοντας «σκούπα».
Η ομάδα του Ανδρέα Πιστιόλη παρότι δεν ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση και έμεινε πίσω στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (27-20), μπόρεσε να ανακάμψει και να επιβάλλει την ανωτερότητά της, έχοντας φοβερό κρεσέντο στην επίθεσή της.
Σκόραρε 30, 24 και 28 πόντους ανά δεκάλεπτο στη συνέχεια και «καθάρισε» τη νίκη που της... χάρισε το τρίτο σερί πρωτάθλημα. Η τεράστια επιτυχία της ρωσικής ομάδας, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Έλληνα τεχνικό, καθώς έχει κάνει τρομερή δουλειά στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ και αποτυπώνεται και στο παρκέ.
Θυμίζουμε ο Ανδρέας Πιστιόλης είχε αναδειχθεί προπονητής της χρονιάς στη VTB League.
Τα δεκάλεπτα: 27-20, 49-50, 61-74, 76-102
ЕСТЬ НА СВЕТЕ ИСТИНА ОДНА — ПЕРВЫМ БУДЕТ ЦСКА МОСКВА! 🔴🔵— CSKA Moscow (@cskabasket) June 10, 2026
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 МЫ 13-КРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ! КУБОК — АРМЕЙСКИЙ! pic.twitter.com/eNLioM2omy
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